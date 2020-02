ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas, eliminat în optimi / Monfils și Rublev merg mai departe (Rezultatele zilei)

Pentru Bedene și Sinner, acestea au fost primele victorii obținute în fața unor jucători din Top 10 ATP.

Andrey Rublev (Rusia/N.7) vs Alexander Bublik (Kazakhstan) 7-5, 6-3

Gael Monfils (Franța/N.3) vs Gilles Simon (Franța) 6-4, 6-1

Jannik Sinner (Italia) vs David Goffin (Belgia/N.4) 7-6 (9/7), 7-5

Aljaz Bedene (Slovenia) vs Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.2) 7-5, 6-4

Filip Krajinovic (Serbia) vs Vasek Pospisil (Canada) 6-4, 5-5 (se actualizează)Filip Krajinovic/Vasek Pospisil vs Andrey Rublev (7)Gaël Monfils (3) vs Daniel EvansPablo Carreno-Busta vs Jannik SinnerFelix Auger-Aliassime vs Aljaz Bedene