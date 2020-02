VIDEO ​WTA Sankt Petersburg: Kiki Bertens și Petra Kvitova, în sferturi / Donna Vekic, eliminată (Rezultatele zilei)

Maria Sakkari (Grecia/N.6) vs Alizé Cornet (Franța) 6-2, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia) vs Donna Vekic (Croația/N.7) 6-1, 7-5

Petra Kvitová (Cehia/N.3) vs Alison Van Uytvanck (Belgia) 7-6 (7/1), 1-6, 6-2

Kiki Bertens (Olanda/N.2) vs Veronika Kudermetova (Rusia) 6-1, 6-2



Vor avea loc în sferturi:

Belinda Bencic (1) vs Maria Sakkari (6)Oceane Dodin vs Elena Rybakina (8)Ekaterina Alexandrova vs Petra Kvitova (3)Anastasia Potapova vs Kiki Bertens (2)