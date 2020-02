WTA Hua Hin: Elina Svitolina, calificare lejeră în sferturi (Rezultatele zilei)

Elina Svitolina (Ucraina/N.1) vs Storm Sanders (Australia) 6-1, 6-2

Magda Linette (Polonia/N.5) vs Shuai Peng (China) 7-5, 6-1

Xiyu Wang (China) vs Barbara Haas (Austria) 6-3, 6-4

Sealed with an ace \uD83E\uDD29@ElinaSvitolina defeats Sanders, 6-1, 6-2 and is through to the @thailandopenhh quarterfinals! pic.twitter.com/rFT7IxKXki — WTA (@WTA) February 13, 2020

Elina Svitolina (1) vs Nao Hibino (8)Qiang Wang (3) vs Leonie KungPatricia Țig vs Saisai Zheng (4)Magda Linette (5) vs Xiyu WangTurneul de la Hua Hin face parte din categoria International, se joacă pe hard și este dotat cu premii în valoare de $251,750. Principala favorită a competiției este ucraineanca Elina Svitolina (4 WTA). La ediția de anul trecut, trofeul a fost câștigat de Dayana Yastremska.