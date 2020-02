Ce surpriză îi pregătește Netflix niponei Naomi Osaka

​A fost numărul unu mondial, iar până acum a câștigat două turnee de Grand Slam (US Open în 2018 și Australian Open în 2019). Naomi Osaka este un nume important în sportul mondial, iar tocmai de aceea Netflix s-a gândit la sportiva asiatică.







Astfel, Netflix pregăteşte un serial documentar despre jucătoarea japoneză, în care se va prezenta evoluţia sportivei începând de la ediţia de anul trecut a US Open, incluzându-se participări la alte turnee şi pregătirile pentru Jocurile Olimpice, relatează variety.com, conform News.ro.





“Să îmi pot spune povestea şi să îi las pe oameni să îmi vadă parcursul în acest an, muncind cu o echipă care mă înţelege cu adevărat, a fost o experienţă care mi-a dat satisfacţie. Nu va fi ca un documentar obişnuit despre sport şi sunt încântată să îl împărtăşesc cu toţi”, a declarat Osaka.



Numele serialului şi data difuzării încă nu au fost anunţate de Netflix.



Serialul este realizat în colaborare cu Uninterrupted, un brand înfiinţat de LeBron James şi Maverick Carter, va fi produs de Film 45 şi regizat de Garrett Bradley.



Naomi Osaka ocupă locul 10 în clasamentul WTA şi are în palmares două trofee de grand slam: US Open 2018 şi Australian Open 2019.