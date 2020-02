​ATP Rotterdam: Daniil Medvedev, principalul favorit, Roberto Bautista și Grigor Dimitrov au fost eliminați (Rezultatele zilei)

​Nume importante au părăsit devreme turneul ATP de la Rotterdam. Daniil Medvedev, principalul favorit al competiției, a fost eliminat încă din primul tur de canadianul Vasek Pospisil. Tot miercuri, Roberto Bautista (cap de serie nr. 6) și Grigor Dimitrov au fost învinși în optimi, în timp ce Gael Monfils (favorit 3), David Goffin (4) și Felix Auger-Aliassime au obținut victorii.



Pospisil (104 ATP) trece printr-o perioadă foarte bună a carierei. Cu doar o săptămână în urmă, canadianul a ajuns până în finala turneului de la Montpellier (unde a fost învins de Gael Monfils). De cealaltă parte, Medvedev (5 ATP) a suferit a doua înfrângere consecutivă (a pierdut în optimi la Australian Open).



Rezultatele înregistrate miercuri la Rotterdam:

Primul tur: Pospisil (104 ATP) trece printr-o perioadă foarte bună a carierei. Cu doar o săptămână în urmă, canadianul a ajuns până în finala turneului de la Montpellier (unde a fost învins de Gael Monfils). De cealaltă parte, Medvedev (5 ATP) a suferit a doua înfrângere consecutivă (a pierdut în optimi la Australian Open).

Vasek Pospisil (Canada) vs Daniil Medvedev (Rusia/N.1) 6-4, 6-3

Gaël Monfils (Franța/N.3) vs Joao Sousa (Portugalia) 6-3, 6-2

Gilles Simon (Franța) vs Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-6 (7/3), 3-6, 6-3

Jannik Sinner (Italia) vs Radu Albot (Moldova) (forfait)

David Goffin (Belgia/N.4) vs Robin Haase (Olanda) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4



Optimi:

Daniel Evans (Marea Britanie) vs Karen Khachanov (Rusia) 4-6, 6-3, 6-4

Pablo Carreño (Spania) vs Roberto Bautista (Spania/N.6) 6-4, 2-6, 7-6 (7/4)

Félix Auger-Aliassime (Canada) vs Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-4, 6-2