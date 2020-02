​Tennys Sandgren a părăsit turneul de la New York (hard, indoor), dar a reușit lovitura zilei (și poate chiar a turneului). Depășit de Steve Johnson cu un lob, Sandgren a transformat incredibil defensiva într-o ofensivă inspirată cu ajutorul unui tweener câștigător.



Johnson s-a impus în trei seturi, scor 6-7(5), 6-3, 7-6(3), după un meci de două ore și 24 de minute.



Aici poți vedea execuția spectaculoasă reușită de Tennys Sandgren:



Still getting over this work of art from @TennysSandgren \uD83D\uDE0D#NYOpen2020 (\uD83C\uDFA5: @NewYorkOpen) pic.twitter.com/zcQQHXKPTt