ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas, revenire în fața lui Hubert Hurkacz / Fognini, eliminat de Khachanov (Rezultatele zilei)

Filip Krajinovic (Serbia) vs Tallon Griekspoor (Olanda) 6-4, 6-1

Alexander Bublik (Kazakhstan) vs Grégoire Barrère (Franța) 6-3, 6-7 (2/7), 6-4

Andrey Rublev (Rusia/N.7) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-2, 6-3

Karen Khachanov (Rusia) vs Fabio Fognini (Italia/N.5) 6-3, 6-3

Félix Auger-Aliassime (Canada) vs Jan-Lennard Struff (Germania) 6-3, 1-6, 6-3

Aljaž Bedene (Slovenia) vs Benoît Paire (Franța) 6-2, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.2) vs Hubert Hurkacz (Polonia) 6-7 (2/7), 6-3, 6-1

