WTA Sankt Petersburg: Svetlana Kuznetsova, în turul doi pe teren propriu / Marketa Vondrousova, eliminată (Rezultatele zilei)

Svetlana Kuznetsova (Rusia) vs Jennifer Brady (SUA) 6-3, 6-1

Océane Dodin (Franța) vs Viktória Kužmová (Slovacia) 6-2, 6-2

Fiona Ferro (Franța) vs Caroline Garcia (Franța) 7-5, 3-6, 6-3

Donna Vekic (Croația/N.7) vs Kristie Ahn (SUA) 6-4, 6-1

Ekaterina Alexandrova (Rusia) vs Daria Kasatkina (Rusia) 6-4, 3-6, 6-4

Alison Van Uytvanck (Belgia) vs Kristina Mladenovic (Franța) 6-4, 6-1

Ajla Tomljanovic (Australia) vs Markéta Vondroušová (Cehia/N.5) 3-6, 6-3, 6-4

Veronika Kudermetova (Rusia) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan) 7-6 (7/4), 1-6, 7-5

What a way to end the match! \uD83D\uDE4C



On home soil, @SvetlanaK27 defeats Brady, 6-3, 6-1!#FormulaTX pic.twitter.com/pC19SLXh8h