​​FedCup: SUA s-au calficat la turneul final, după meciul de dublu / Letonia, aproape de surpriză

Condusă cu 2-0 după prima zi de întreceri, Letonia fost aproape de calificarea la turneul final FedCup, după ce Jelena Ostapenko și Anastasija Sevastova au adus două puncte din meciurile de simplu. Reprezentativa SUA a fost mai bună în meciul de dublu și a comepletat astfel lista echipelor care vor participa la Budapesta.

Jelena Ostapenko (40 WTA) a învins-o cu 6-3, 2-6, 6-2 pe Sofia Kenin (7 WTA, campioană la Australian Open), după aproape două ore de joc.

Egalitatea a fost restabilită după ce Anastasija Sevastova (41 WTA) s-a impus în fața Serenei Williams (7 WTA), scor 7-6(5), 3-6, 7-6(4). Letona a avut nevoie de două ore și 28 de minute pentru a câștiga duelul.

Bethanie Mattek-Sands și Sofia Kenin nu le-au mai oferit nicio șansă Jelenei Ostapenko și Anastasijei Sevastova. A fost 6-4, 6-0, după o oră și un sfert.

Heads up - you're heading to the #FedCupFinals! @matteksands takes evasive action to seal a 6-4 6-0 victory - after one last challenge...#FedCup pic.twitter.com/UyRCM0sP7d