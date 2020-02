VIDEO ATP Montpellier: Gael Monfils și Vasek Pospisil, duel pentru titlu / Lovituri superbe ale canadianului în semifinala cu David Goffin

Gael Monfils și Vasek Pospisil vor juca finala turneului ATP de la Montpellier (Franţa), dotat cu premii totale de 542.695 euro, după ce s-au impus în semifinalele disputate sâmbătă.





Monfils (Franța, 9 ATP, principalul favorit) l-a învins cu 7-6(4), 6-2 pe Filip Krajinovic (Serbia, 44 ATP, cap de serie nr. 7), după un meci care a durat o oră și 24 de minute.





"A fost o victorie minunată astăzi. Am fost foarte solid. Cred că Filip a jucat foarte bine în primul set și după mi-am schimbat jocul pentru a fi mai agresiv și a funcționat. Sunt mulțumit cu performanța mea. Până acum a fost o săptămână excelentă. Sper ca mâine să fie la fel", a declarat Monfils, după calificarea în ultimul act.





Pospisil (Canada, 132 ATP) a reușit surpriza și l-a eliminat pe David Goffin (Belgia, 10 ATP, al doilea favorit), scor 6-3, 1-6, 7-5. Vasek a fost condus cu 4-5 și break în setul decisiv, însă a reușit să întoarcă soarta partidei. Meciul s-a întins pe durata a două ore și 22 de minute.





"A fost un meci foarte dificil. Sunt foarte, foarte fericit că am trecut mai departe. Mă simt și puțin norocos. Am fost condus în setul al treilea, dar a fost unul dintre acele meciuri cu multe șuișuri și coborâșuri și amândoi am jucat la un nivel înalt. Sunt mândru de mine pentru că am luptat pentru fiecare punct. Simt că joc la un nivel bun și orice se poate întâmpla. Meciul de mâine va fi unul greu, dar voi ieși pe teren pentru a lovi și vedem cum merge", a spus Vasek Pospisil.





Gael Monfils a câștigat toate cele cinci confruntări directe cu Vasek Pospisil.