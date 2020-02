​FedCup: Florin Segărceanu și alcătuirea echipei de dublu din meciul cu Rusia / Ce au declarat Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

“Raluca Olaru a avut nişte probleme la spate în timpul săptămânii, erau la un moment dat rezolvate şi la încălzire a simţit acest lucru. A spus că nu este sută la sută aptă. A trebuit să iau o decizie foarte rapid şi formula pe care am crezut-o în acel moment Jaqueline cu Gabi Ruse, care joacă de mult timp împreună. E o problemă să schimbi şi să faci tot felul de cupluri. Practic aceste două formule le aveam (Bara/Olaru şi Cristian/Ruse). M-am bazat pe încrederea pe care a avut-o Jaqueline după meciul de simplu. Ana Bogdan nu a fost în calcule, aveam două formule de dublu. Ea nu este specialistă la dublu”, a spus Segărceanu la Digi Sport.





El a precizat că Gabriela Ruse nu a jucat sâmbătă la simplu pentru că a avut unele probleme. “În ceea ce o priveşte pe Ruse, o problemă a fost de la începutul săptămânii, la antrenament a fost ok, miercuri a avut puţine probleme cu respitraţia şi o uşoară durere în gât. A luat un tratament, a fost ok, am întrebat-o înainte de primul meci dacă se simte sută la sută fizic. Emoţiile din prima zi au făcut-o ca azi dimineaţă să se simtă un pic obosită şi a avut durere în gât, la încălzire mi-a spus: Nu pot să respir ca lumea, nu cred că sunt aptă pentru un meci de trei seturi. Încă o decizie pe care trebuie să o faci rapid. Am mers pe varianta cu Jaqueline. Gabi Ruse este o fire mai agitată, dar problema se pune în momentul în care trebuie să formezi alte cupluri. Jaqueline a spus că vrea să joace cu Gabi Ruse, Gabi Ruse a spus că e aptă şi că vrea să joace. Rusoaicele au făcut un meci extraordinar”.





Florin Segărceanu vede şi părţile pozitive ale întâlnirii România – Rusia: “Dacă mi-ar fi spus cineva că jucăm la 2-2 meciul decisiv aş fi spus că... cam greu, cel puţin aşa apărea pe hârtie. Avem un lider în echipă care reuşeşte în momentele importante să ducă două meciuri şi aproape să facă două puncte. Şi partea pozitivă mmai este că am avut trei debutante care au făcut faţă cu brio. Eu aş vrea să merg pe mâna lor. Prioritatea este să rămânem în această grupă şi să jucăm cu ce avem mai bun”.

Jaqueline Cristian a vorbit despre faptul că a resimțit oboseala (a jucat și un meci de simplu) și adversarele au ridicat mult nivelul jocului.

”A fost un meci foarte intens. Ne-am bucurat să fim acolo. Atmosfera a fost foarte bună. Am intrat foarte motivate. S-a simțit puțin și oboseala, din partea mea, adversarele au ridicat mult nivelul și s-a încheiat bine pentru ele. Am dat tot ce am avut mai bun acolo, dar nu a fost să fie ziua noastră. Încă procesez tot ce s-a întâmplat astăzi.

Au fost multe emoții, trăiri. Mi-am dorit foarte mult să câștigăm la dublu și vă pot spune că am învățat foarte multe din ziua asta. Ne pare rău că nu am câștigat și sper să revin în echipa de Fed Cup", a declarat Jaqueline Cristian.

Gabriela Ruse regretă că nu a reușit să producă surpriza alături de Jaqueline Cristian, pe care a lăudat-o.

”M-am simțit foarte bine pe teren, astăzi, ca întotdeauna cu Jaqueline. Eu cred că am făcut o treabă bună, în condițiile date, Jaqueline a jucat foarte bine astăzi. Noi suntem unite și sperăm să fim din nou o echipă.

Am fost super aproape, îmi pare foarte rău că nu am reușit să producem surpriza. Nu am cuvinte. M-am simțit foarte bine aici și cred că dacă voi fi în echipă dată viitoare, o să mă descurc mult mai bine", a spus Gabriela Ruse.



Echipa României a fost învinsă de Rusia, cu scorul general de 3-2, în întâlnirea desfăşurată la Cluj-Napoca, şi a ratat astfel calificarea la turneul final al Cupei Federaţiei, care va avea loc între 14 şi 19 aprilie, la Budapesta.

Rezultatele confruntării dintre România și Rusia (scor 2-3):





Gabriela Ruse vs Ekaterina Alexandrova 1-6, 4-6

Ana Bogdan vs Veronika Kudermetova 6-3, (5)6-7, 6-1

Ana Bogdan vs Ekaterina Alexandrova 5-7, 6-3, 5-7

Jaqueline Cristian vs Veronika Kudermetova 7-5, 6-3

Jaqueline Cristian/ Gabriela Ruse vs Anna Blinkova/ Anna Kalinskaya 3-6, 2-6

Iniţial, în programul confruntării figura la dublu echipa Irina Maria Bara/Raluca Olaru.România va juca acum un play-off pentru a rămâne în Grupa Mondială a Fed Cup.