​LiveText Ana Bogdan vs Ekaterina Alexandrova 0-0

FedCup: România vs Rusia 1-1

Ana Bogdan vs Ekaterina Alexandrova, întâlniri directe





2019 Limoges Challenger, sferturi: 6-4, 6-2 pentru Ekaterina Alexandrova

2017 Toronto, primul tur al calificărilor: 6-1, 6-2 pentru Ekaterina Alexandrova





Născută la 25 noiembrie 1992, la Sinaia. Are 1.71 metri și este jucătoare de mână dreaptă. Nu a câștigat până acum niciun titlu WTA. A strâns din tenis $1,344,621. Ana Bogdan ocupă în prezent locul 90 WTA în clasamentul WTA de simplu. Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 59, la 11 iunie 2018.





În 2020, Ana a jucat la două turnee, dar nu a reușit să se califice pe tabloul principal. A pierdut în primul tur al calificărilor la Auckland (4-6, 6-4, 4-6 cu Giulia Gatto-Monticone) și în turul al treilea al calificărilor de la Australian Open (7-5, 6-7, 2-6 cu Ann Li).





Ekaterina Alexandrova





Născută pe 15 noiembrie 1994, la Chelyabinsk (Rusia). Este o jucătoare de mâna dreaptă (execută backhand-ul cu două mâini). Se află pe locul 28 în clasamentul mondial. A câștigat în acest an doar din tenis $309.801. Cea mai bună clasare în ierarhia WTA a fost locul 26 (pe 13 ianuarie 2020). Are 286 de victorii în carieră și 165 de înfrângeri. Are 1.75 metri.





Au avut loc vineri:





Se dispută sâmbată, de la ora 14:00





Ana Bogdan vs Ekaterina Alexandrova





Urmat de





Gabriela Ruse vs Veronika Kudermetova





Urmat de





Irina Bara/ Raluca Olaru vs Anna Blinkova/ Anna Kalinskaya.





Cine face parte din echipa României:





Ana Bogdan (90 WTA, prima rachetă a echipei)

Irina Bara (160 WTA, 98 WTA dublu)

Elena Gabriela Ruse (166 WTA, 113 WTA dublu)

Jaqueline Cristian (197 WTA, 168 WTA dublu)

Raluca Olaru (47 WTA dublu)





Echipa Rusiei:





Ekaterina Alexandrova (28 WTA, 89 WTA dublu)

Veronika Kudermetova (38 WTA, 26 WTA dublu)

Ana Blinkova (54 WTA, 63 WTA)

Anna Kalinskaya (109 WTA, 95 WTA dublu)





Dacă va trece de Rusia, România se va califica la Turneul Final care va avea loc la Budapesta în perioada 14-19 aprilie 2020 (pe zgură, în Laszlo Papp Arena).





România și Rusia nu s-au întâlnit până acum, dar în schimb tricolorele s-au duelat cu fosta URSS.





De fiecare dată, URSS s-a impus: 1978, la Melbourne, în sferturi, scor 3-0, și în 1986, la Praga, în turul al doilea, scor 3-0.

Meciurile din play-off-ul FedCup:





USA vs Letonia

Olanda vs Belarus

Romania vs Rusia

Brazilia vs Germania

Spania vs Japonia

Elveția vs Canada

Belgia vs Kazakhstan

Slovacia vs Marea Britanie.

Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).





Care va fi formatul





Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de 18 milioane de dolari. Din această sumă, 12 milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iar 6 milioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.

Ana Bogdan servește prima. Ekaterina trimite o minge în colțul terenului, Ana nu mai ajunge la ea. Un serviciu foarte bun, returul iese afară. Punctul se repetă, după o decizie greșită de la margine. Retur prea lung al rusoaicei.Ana și Ekaterina sunt la încălzire.Cele două jucătoare intră pe teren.