FedCup: SUA vs Letonia 2-0 / Sofia Kenin și Serena Williams, victorii la simplu

Reprezentativa SUA conduce cu 2-0 în duelul cu Letonia din Grupa Mondială a Fed Cup, după ce Sofia Kenin (campioană la Australian Open) și Serena Williams s-au impus în fața jucătoarelor Anastasija Sevastova și Jelena Ostapenko.





Kenin, prima rachetă a americancelor (cel puțin potrivit clasamentului WTA, unde ocupă locul 7), s-a impus cu 6-2, 6-2, în fața Anastasjiei Sevastova, după un meci de o oră și 8 minute. Sofia a făcut câte două break-uri pe set și a salvat singura oportunitate avută de adversară (la 4-1, 30-40, în setul secund).





Serena Williams (9 WTA) a avut parte de un meci foarte complicat în fața Jelenei Ostapenko (40 WTA), însă a câștigat în cele din urmă cu 7-6(4), 7-6(3). Serena a făcut prima break în ambele seturi (a avut 4-2 în primul și 6-5 în cel de-al doilea), însă letona a recuperat de fiecare dată în game-ul următor. Confruntarea a durat o oră și 47 de minute.

Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).





Care va fi formatul





Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de 18 milioane de dolari. Din această sumă, 12 milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iar 6 milioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.

Serena Williams este neînvinsă în ultimele 14 meciuri de simplu disputate în cadrul FedCup.