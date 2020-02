Ce își reproșează Gabriela Ruse după eșecul cu Ekaterina Alexandrova

FedCup

Gabriela Ruse (166 WTA) a deschis seria meciurilor de la Fed Cup, dintre România și Rusia. Debutul a fost însă cu ghinion, a pierdut în două seturi, 1-6, 4-6, în fața jucătoarei din Rusia Ekaterina Alexandrova (28 WTA). La finalul meciului, Ruse a precizat unde a greșit și ce speră pe viitor, scrie Mediafax.





"Singurul lucru pe care mi-l pot reproşa este că am intrat cu prea multe emoţii, prea multă presiune pe mine, având în vedere că Rusia era favorită pe hârtie. Ar fi trebuit să mă bucur mai mult pe teren, însă sper ca mâine să fiu mai bine şi să pot arăta cu adevărat ce pot.



Eu am fost bucuroasă când am aflat că voi juca şi îmi doresc din tot sufletul, măcar un punct să aduc României.



Alexandrova este o jucătoare foarte agresivă, este exact stilul meu. Asta a fost bine pentru mine, pentru că mi-a fost mai uşor. Însă nu a avut absolut nicio cădere, s-a simţit bine de la început până la sfârşit. Într-adevăr, în primul set am avut multe şanse de break, pe care nu le-am fructificat. Probabil experienţa şi-a spus cuvântul. Însă sper să câştig mâine", a mărturisit Gabriela Ruse, potrivit telekomsport.ro.



Sâmbătă, 8 februarie, vor avea loc alte două meciuri la simplu și unul la dublu, iar prima întâlnire începe la ora 14:00:



Ana Bogdan – Ekaterina Alexandrova

Gabriela Ruse – Veronika Kudermetova

Irina Bara/ Raluca Olaru - Anna Blinkova/ Anna Kalinskaia.



Cele două echipe, România și Rusia, luptă pentru calificarea la finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 aprilie 2020.