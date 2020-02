LiveText Ana Bogdan vs Veronika Kudermetova 6-3, 0-0

FedCup, România vs Rusia 0-1

Setul al doilea incepe cu Veronika Kudermetova la serviciu. Plimbata dintr-o parte in alta, Ana greseste (30-0).







Setul I







6-3 Ana incepe cu un serviciu in forta (15-0). Inca un serviciu perfect, la teu, returul rusoaicei se opreste in fileu. Ana nu prinde terenul cu reverul (30-15). Bogdan loveste superb pe contre-pied si are doua mingi de set. Ana face pasul in fata, Kudermetova se grabeste si trimite pe culoarul de dublu. Primul set ii revine Anei Bogdan, 6-3, dupa 36 de minute de joc.







5-3 Kudermetova scapa forehand-ul in afara terenului (0-15). Vine apoi o dubla greseala, iar Bogdan poate profita de situatie pentru a se desprinde pe tabela. A doua dubla consecutiva - trei mingi de break pentru Ana. Rusoaica face primul punct dupa un serviciu bine plasat la exterior. Ana sta bine pe picioare intr-un schimb lung, rusoaica greseste cu reverul si game-ul se duce in contul romancei.







4-3 Ana continua sa serveasca foarte bine (15-0). Serviciu la exterior, apoi Ana face pasul la fileu si inchide punctul (30-0). Din pacate, romanca face o dubla greseala, prima a sa din meci. Bogdan isi plimba bine adversara, iar aceasta nu reuseste sa treaca mingea peste fileu. Ana serveste excelent cu doi-ul, Veronika returneaza mult in aut si scorul devine 4-3 pentru jucatoarea noastra.







3-3 Kudermetova profita de un retur scurt al Anei si isi adjudeca punctul (30-0). Rusoaica trimite la limita, dar mingea a prins linia. Ana sta bine intr-un schimb intens de minge, dar rateaza scurta si game-ul ii revine sportivei de 22 de ani.







3-2 Rusoaica vine la fileu, dar Bogdan nu profita de situatie, trimite prea inalt si mingea aterizeaza in aut (15-15). Kudermetova ia la tinta fileul cu reverul (30-15). Serviciu perfect al Anei (40-15). Urmeaza inca un as, game lejer pentru jucatoarea noastra, care revine in avantaj pe tabela.







2-2 Kudermetova isi adjudeca punctul cu un forehand in lung de linie care a lasat-o fara reactie pe Ana (30-0). Rusoaica serveste bine, Ana nu poate returna. Vine insa o eroare cu forehand-ul a rusoaicei (15-40). Kudermetova este incomodata de o lovitura prea moale a Anei si trimite in aut (30-40). Veronika rateaza scurta (40-40). Ana se apara excelent, iar rusoaica greseste in cele din urma - prima sansa de break. Scoasa mult in exterior, Ana Bogdan este pedepsita apoi de adversara, care trimite in partea de teren lasata libera. Forehand-ul rusoaicei se opreste in fileu si Ana are inca o sansa de break. De data aceasta, romanca inchide superb cu forehand-ul si egaleaza situatia (2-2).







1-2 Serviciu bun, la exterior, Kudermetova returneaza in afara terenului. Rusoaica loveste puternic si forehand-ul jucatoarei noastre se opreste in banda fileului. Dupa o lovitura in cross a Veronikai, Ana nu poate pune mingea in teren (15-30). Romanca isi construieste bine punctul urmator si are castig de cauza (30-30). Rusoaica face pasul la fileu, dar Ana rateaza passing-ul si ii ofera adversarei prima minge de break. Inca un punct castigat la fileu de Kudermetova, care trece in avantaj (2-1).







1-1 Kudermetova incepe game-ul cu o dubla greseala. Urmeaza insa doi asi, nimic de facut din partea Anei. Bogdan trimite prea lung cu forehand-ul, iar rusoaica are doua sanse de game. Prinsa departe de minge, Ana greseste cu reverul si scorul devine 1-1 pe tabela.







1-0 Meciul a inceput cu Ana la serviciu. Un prim serviciu bun, returul rusoaicei nu prinde terenul. Inca o data returul se duce in aut (30-0). Vine si primul as al partidei. Primul schimb lung din meci ii revine Veronikai (40-15), dar Ana inchide game-ul cu un as. Debut perfect pentru Bogdan, care arata multa siguranta la serviciu.







Ana Bogdan si Veronika Kudermetova se afla la incalzire.







România este condusă cu 1-0 de Rusia, în confruntarea din Grupa Mondială a Fed Cup, după ce Gabriela Ruse a fost învinsă de Ekaterina Alexandrova. În al doilea meci al zilei se întâlnesc Ana Bogdan (90 WTA) și Veronika Kudermetova (38 WTA). Partida este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport și Telekomsport.





Pentru Ana Bogdan va fi prima partidă la simplu pentru echipa de FedCup a României. Anterior, ea a jucat un meci la dublu, alături de Raluca Olaru, în 2018, împotriva canadiencelor Gabriela Dabrowski și Carol Zhao. Româncele au fost învinse atunci cu 4-6, 6-1, 10-6.





Ana Bogdan este născută la 25 noiembrie 1992, la Sinaia. Are 1.71 metri și este jucătoare de mână dreaptă. Nu a câștigat până acum niciun titlu WTA. A strâns din tenis $1,344,621. Ana Bogdan ocupă în prezent locul 90 WTA în clasamentul WTA de simplu. Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 59, la 11 iunie 2018.





În 2020, Ana a jucat la două turnee, dar nu a reușit să se califice pe tabloul principal. A pierdut în primul tur al calificărilor la Auckland (4-6, 6-4, 4-6 cu Giulia Gatto-Monticone) și în turul al treilea al calificărilor de la Australian Open (7-5, 6-7, 2-6 cu Ann Li).



Cine este Veronika Kudermetova





Kudermetova este născută pe 24 aprilie 1997, la Kazan (Rusia). Are 1.75 metri și este jucătoare de mâna dreaptă. Nu are niciun titlu WTA (la simplu) în palmares, iar până acum a câștigat din tenis $1,300,736. În prezent, rusoaica ocupă locul 38 în clasamentul WTA de simplu, cea mai bună clasare a carierei, și locul 26 la dublu.





În acest început de sezon, Kudermetova a participat la trei turnee. S-a oprit în turul al treilea al calificărilor de la Brisbane (a fost învinsă de cehoaica Marie Bouzkova, scor 7-5, 4-6, 6-3), a ajuns până în semifinale la Hobart (învinsă de chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-3 6-4), iar la Australian Open a fost eliminată în primul tur de Sara Sorribes Tormo (scor 2-6, 6-1, 6-1).





