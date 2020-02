FedCup: Naomi Osaka, învinsă categoric de Sara Sorribes Tormo

Spania conduce cu 1-0 în confruntarea cu Japonia din Grupa Mondială a Fed Cup, după ce Sara Sorribes Tormo (78 WTA) a învins-o categoric pe Naomi Osaka (10 WTA), fost lider mondial, scor 6-0, 6-3.





Spaniola s-a impus după o oră și 19 minute de joc, obținând astfel prima victorie în fața lui Naomi Osaka.





În a două partidă de simplu se înfruntă Carla Suarez-Navarro (55 WTA) și Misaki Doi (86 WTA).





Confruntarea dintre Spania și Japonia are loc la Centro de Tenis La Manga Club din Cartagena (Murcia). Suprafațade joc este zgura.



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Spain 1-0 Japan \uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5



Look at what it means \uD83D\uDE4C#FedCup pic.twitter.com/VigG1AYUI6 — Fed Cup (@FedCup) February 7, 2020

USA vs LetoniaOlanda vs BelarusRomania vs RusiaBrazilia vs GermaniaSpania vs JaponiaElveția vs CanadaBelgia vs KazakhstanSlovacia vs Marea Britanie.Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de 18 milioane de dolari. Din această sumă, 12 milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iar 6 milioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.