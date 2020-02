​LiveText Gabriela Ruse vs Ekaterina Alexandrova 1-6, 1-2

FedCup, România vs Rusia

Venita la fileu, Gabi rateaza un voleu de forehand (0-15). Revine apoi cu un rever in cross aspru (15-15).







1:2 Dupa ce a construit si dominat foarte bine punctul, Gabi a facut pasul la fileu, dar voleul de forehand a fost rigid si s-a oprit in plasa. Ekaterina continua sa serveasca bine (al treilea as). Un rever in cross se duce putin in aut, insa pana la urma mingea a fost buna: reluarea oficiala ne arata acest lucru (30-15). Gabi se deplaseaza mult mai bine, gaseste mai bine culoarele (40-30), dar pierde game-ul dupa un retur in fileu (1-2)







1:1 Gabi are un joc de serviciu solid, cu mult curaj (30-0). Ekaterina rateaza un retur: 40-0. Este pentru prima data cand Ruse conduce cu acest scor. As la teu cu al doilea serviciu, iar Gabi isi castiga pentru prima data in acest meci un game de serviciu







Jucatoarele de pe banca o incurajeaza pe Gabriela, are nevoie. Se vede clar ca este coplesita de emotii. Din pacate, nici atmosfera nu este una care sa reuseasca sa o scoata pe Ruse din starea in care se gaseste acum...







0:1 Setul al doilea a inceput cu Alexandrova la serviciu. Rusoaica trimite cu mult efect, iar Gabi returneaza scurt (30-15). Este un game de control pentru Ekaterina. Este 1-0 pentru Rusia, jocul curge momentat intr-o sigura directie...







1:6 Dupa un prim punct castigat, Gabriela nu mai are ce face din defensiva: se vede mult ca nu trimite cu primul serviciu...Usor grabita, Ruse greseste o dreapta in cross aparent simpla: 30-30. O prima minge de set: 30-40. Este fructificata dupa un rever in fileu trimis de Gabi, Ekaterina a castigat primul set cu 6-1







1:5 Gabriela mai castiga un punct de la retur (0-15). Scorul nu reflecta neaparat realitate din teren: Ruse a avut mai multe mingi de break. Da, pe propriul serviciu nu a putut emite pretentii. Alexandrova serveste bine, revine de la 0-30. Si inca o minge de break dupa un duel care a avut loc in cross (30-40). Ruse reuseste pana la urma sa faca break-ul, Gabriela a modificat acel zero din dreptul Romaniei (1-5)







0:5 Primul serviciu continua sa nu o ajute pe Gabi, iar Ekaterina speculeaza foarte bine de la retur (0-30). Rusoaica nu are trac, a jucat la un nivel ridicat pana acum, sunt trei mingi de 5-0. Inca un retur castigator modifica tabela pentru a cincea oara: Rusia conduce la zero...







0:4 Alexandrova simte foarte bine mingea, se deplaseaza foarte bine, iar unghiurile gasite sunt excelente (30-0). Un retur castigator al Gabrielei, iar apoi inca unul (30-30). Poate scapa de emotii jucatoarea noastra. Din pacate, inca o minge de break este ratata: Gabi nu a putut pune returul in joc (40-40). Ekaterina serveste bine, variaza, iar apoi isi adjudeca game-ul. Este 4-0 pentru Alexandrova







Emotiile se simt, limbajul corpului arata din plin acest lucru, sa speram ca Ruse nu va mai lasa emotiile sa o domine...







0:3 Cel mai mult tensiunea se simte de la lansare: Gabi mai face o dubla greseala (este deja a treia). Rusoiaca speculeaza foarte bine sansele de la retur, iar Gabi este foarte aproape sa-si piarda inca o data serviciul (0-40). Inca o dubla greseala, iar game-ul se duce tot in statistica Rusiei. Este 3-0 pentru Alexandrova







0:2 Gabi este agresiva la retur, ia mingea din urcare si castiga punctul (15-15). Prea multa forta pune Ruse in executii, incearca sa scurteze punctele, sa fie agresiva. Este decisiva cu un backhand in lungul liniei (30-30). Game-ul se prelungeste, sunt erori si din partea rusoaicei. O rama a Gabrielei la minge de break, ce pacat! Nici a doua oara nu a fost cu noroc: Ekaterina a trimis pe linie, iar mingea a deranjat-o pe Gabi. Un serviciu pe linie, la teu, inchide acest game, s-a facut 2-0 pentru Rusia. Ruse a avut doua mingi de rebreak...







0:1 Meciul a inceput cu Ruse la serviciu. Primul punct ii revine, dupa o eroare nefortata a rusoaicei. Ekaterina rupe foarte bine ritmul cu o scurta, rusoaica are in bagaj aproape toate loviturile. Se simte ceva presiune in racheta Gabrielei - e normal, e debutanta in echipa Romaniei...Primul raliu mai lung ii revine Gabrielei: 30-40, prima minge de break a fost salvata. Si a doua este salvata: ce forehand bun in cross a trimis Gabi! Urmeaza o dubla greseala, a incercat Gabi sa trimita cu mult kick pe serviciul al doilea. Inca o dubla, iar game-ul ii revine rusoaicei. Cum spuneam si mai sus, se simte tensiunea in jocul Gabrielei. Sa speram ca emotiile vor disparea odata cu intrarea mai bine in partida...







Damien Dumusois este arbitrul din scaun. El a arbitrat ultima finala de la Australian Open: Djokovic vs Thiem







Gabriela si Ekaterina sunt la incalzire







Au fost intonate cele doua imnuri. Sala Polivalenta din Cluj Napoca nu este atat de plina pe cat ne-am fi putut astepta...E normal pe undeva, nu joaca Simona, Irina, Monica sau Miki...







Cele doua echipe au intrat pe teren, sunt prezentate toate jucatoarele ​





De aici începe desfășurarea LiveText a partidei







România și Rusia se duelează în play-off-ul FedCup, miza fiind calificarea la Turneul Final de la Budapesta (14-19 aprilie). Primul meci al confruntării este cel dintre Elena Gabriela Ruse (166 WTA) și Ekaterina Alexandrova (28 WTA). Partida este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport și Telekomsport de la ora 16:00.







Cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit până acum.







Elena Gabriela Ruse





Născută pe 6 noiembrie 1992, la București. Este o jucătoare de mâna dreaptă (execută backhand-ul cu două mâini). Se află în prezent pe locul 166 în lume (cea mai bună poziție a carierei), a câștigat în acest an doar din tenis $36.870. Are 171 de victorii în carieră și 100 de înfrângeri. Are 1.72 metri.







Ekaterina Alexandrova





Născută pe 15 noiembrie 1994, la Chelyabinsk (Rusia). Este o jucătoare de mâna dreaptă (execută backhand-ul cu două mâini). Se află pe locul 28 în clasamentul mondial. A câștigat în acest an doar din tenis $309.801. Cea mai bună clasare în ierarhia WTA a fost locul 26 (pe 13 ianuarie 2020). Are 286 de victorii în carieră și 165 de înfrângeri. Are 1.75 metri.