Cum arată meniul unui campion - Novak Djokovic, schimbările drastice și dieta specială

Este jucătorul <de învins> în acest moment în circuitul ATP, ierarhie unde a revenit pe prima poziție după ce a câștigat pentru a opta oară în carieră Australian Open. Cheia succesului pentru Novak Djokovic este o combinație fericită care conține următoarele: antrenamente (pregătire fizică ireproșabilă), forță mentală și o dietă ieșită din comun. Dar ce mănâncă mai exact marele campion sârb?





Munte de voință







Că este perfecționist și că muncește din greu asta știam deja cu toții, cei implicați într-un fel sau altul în fenomenul de masă numit tenis de câmp. Nole este un munte de voință, caracteristică cu care se poate lăuda în general poporul din care face parte.







Sârbul se află la un nivel incredibil din punct de vedere fizic și mental. Este conștient că poate învinge pe oricine într-o zi bună, iar victoriile din ultima perioadă i-au adus o aură de adevărat gladiator.







Neînvins în acest an, Djoker-ul a revenit pe locul 1 în lume și și-a trecut în CV și Grand Slam-ul cu numărul 17. Vrea să rămână în istorie drept jucătorul cu cele mai multe titluri majore, iar la cum decurg lucrurile în acest moment are tot dreptul să spere că-l va depăși pe Roger Federer (are 20 de titluri de GS).











Și totuși, de unde atâta energie?





În 2010, cu ajutorul unui nutriționist sârb (n.r. Dr. Igor Cetojevic), Nole a schimbat radical alimentația. A descoperit intoleranța la gluten (simțea un disconfort fizic: o greutate în deplasare, senzația de balonare, dificultate de a respira, amețeli și o minte încețoșată uneori), iar de atunci (așa cum zice de altfel și el) i s-a schimbat viața.







Vi se pare greu spre imposibil ceea ce realizează Novak pe teren? Stați să vedeți și ce mănâncă...Cu siguranță, pentru unii dintre noi nu este deloc ușor să-i urmăm dieta.







Cu glutenul eliminat din ceea ce consumă, Nole are un meniu care nu se pliază, presupun, pe gusturile prea multor persoane.







Ce mănâncă de fapt Nole?





În afară de antrenamententele zilnice (multe ore petrecute pe teren și în sală), o zi din viața lui Nole din punct de vedere al dietei arată în felul următor: multe legume, carne albă, nuci, semințe, uleiuri, etc. Totul, dacă este posibil, cât mai organic.







De la schimbarea dietei, Nole a precizat în dese rânduri că se simte mult mai bine, mai puțin obosit, atât fizic dar și mental. Senzația aceea de om care nu obosește - și cât de mult se vede acest lucru în tenisul sârbului...





În plus, de la evenimentul despre care am vorbit mai sus, Djokovic a căpătat și un plus semnificativ la capitolul flexibilitate. În aceste momente, Nole arată uneori pe teren de parcă ar fi făcut din plastilină sau că nu ar avea oase în organism.











Cum arată cele trei zile tipice din punct de vedere alimentar pentru Nole







Ziua 1: Micul dejun începe cu un pahar cu apă, iar apoi cu două lingurițe de miere. Apoi avem musli pe bază de ovăz (fără gluten), stafide, afine, semințe de dovleac sau de floarea soarelui și migdale.







În ultima parte a dimineții ne putem întâlni cu pâine fără gluten sau biscuiți cu avocado și ton. Miezul zilei ne aduce pe platou un măr cu unt de alune sau pepene galben.







Cina este realizată dintr-o salată, minestrone și un file de somon cu roșii sărate.





Ziua a doua: Dimineața debutează tot cu paharul cu apă și cele două lingurițe de miere, plus o banană cu unt de arahide și fructe.







Continuăm cu o pâine prăjită fără gluten, cu unt de migdale și din nou miere. La prânz avem fructe din belșug și nuci. Continuăm cu o alta salată, cu ton, cu boabe de fasole cannellini și o supă de roșii.







Ziua a treia: Ovăz cu arahide și banane cu unt de fructe, desigur toate acestea după paharul cu apă și cele două lingurițe de miere. Mai târziu își vor face apariția hummusul de casă cu mere sau cu crudități.







Nole va continua cu salată și apoi cu paste (fără gluten, desigur) și poate cu pesto. Pe listă se vor mai găsi avocado cu biscuiți și fructe. La cină își vor face apariția salata cu avocado, supă de morcov și ghimbir și pui prăjit cu lămâie.







Aici poți vedea unele dintre cele mai spectaculoase lovituri reușite de Novak la AO 2020:









Djokovic, armonia și fizicul puternic





"Sigur, nu sunt un halterofil, dar am un echilibru optim între forță, putere și viteză. Nimic nu pare să lipsească, voi continua să mă bucur de acest lucru" - Novak Djokovic.







Cu doar o lună și câteva zile trecute din noul an, Djokovic are deja un bilanț impresionat pentru actualul sezon: 13 victorii și zero înfrângeri. A câștigat doar din tenis în 2020: $3.915.011.







Cele mai importante turnee ale lunii februarie din circuitul ATP vor avea loc la Rio de Janeiro (zgură, 17-23 februarie), Dubai (hard outdoor, 24-29 februarie) și Acapulco (hard outdoor, 24-29 februarie).







Deocamdată, Nole nu a confirmat oficial dacă va participa la vreunul dintre turneele amintite mai sus. Va putea fi văzut însă cu siguranță la Indian Wells (12 martie - 22 martie) și Miami (25 martie - 5 aprilie), primele turnee de tip Masters ale lui 2020.