FedCup: Schimbări de ultim moment în echipa Rusiei - Ce jucătoare importante nu au mai făcut deplasarea pentru confruntarea cu România

Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de FedCup a României, a anunțat unele schimbări de ultimă oră în echipa Rusiei. Într-o conferință de presă susținută marți, Segărceanu a vorbit despre adversarele pe care le vor întâlni fetele noastre pe 7 şi 8 februarie, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.



*Meciurile vor putea fi urmărite LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport și TelekomSport.



Conform spuselor lui Segărceanu, Rusia a operat unele modificări de ultimă oră în echipa care se va duela cu România.



Astfel, Anastasia Pavlyuchenkova (33 WTA) și Svetlana Kuznetsova (49 WTA) nu vor mai face deplasarea la Cluj-Napoca, în locul celor două urmând să vină o singură jucătoare: Ana Blinkova (54 WTA).



Echipa Rusiei va avea următoarea componență:

Ekaterina Alexandrova (29 WTA, 89 WTA dublu)

Veronika Kudermetova (38 WTA, 26 WTA dublu)

Ana Blinkova (54 WTA)

Anna Kalinskaya (109 WTA, 95 WTA dublu)

"Faţă de ceea ce au anunţat iniţial ruşii, sunt mici modificări în echipa lor. Pentru că nu au venit Kuzneţova şi nici Pavlicenkova... dar în rest echipa lor e completă. Au introdus o jucătoare nouă... (n.r. - Ana Blinkova). Dar pe celelalte trei le cunoaştem şi ştim cam ce se poate aştepta de la ele" - Florin Segărceanu, citat de Agerpres.

Cine face parte din echipa României:



Ana Bogdan (90 WTA, prima rachetă a echipei)

Irina Bara (160 WTA, 98 WTA dublu)

Elena Gabriela Ruse (166 WTA, 113 WTA dublu)

Jaqueline Cristian (197 WTA, 168 WTA dublu)

Raluca Olaru (47 WTA dublu)





Meciul dintre echipele naționale ale României și Rusiei va avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, după următorul program:



Vineri, 7 Februarie, de la ora 16.00



Sâmbătă, 8 Februarie, de la ora 14.00.

Dacă va trece de Rusia, România se va califica la Turneul Final care va avea loc la Budapesta în perioada 14-19 aprilie 2020 (pe zgură, în Laszlo Papp Arena).







România și Rusia nu s-au întâlnit până acum, dar în schimb tricolorele s-au duelat cu fosta URSS.







De fiecare dată, URSS s-a impus: 1978, la Melbourne, în sferturi, scor 3-0, și în 1986, la Praga, în turul al doilea, scor 3-0.





Care vor fi meciurile din play-off:





USA vs Letonia

Olanda vs Belarus

Romania vs Rusia

Brazilia vs Germania

Spania vs Japonia

Elveția vs Canada

Belgia vs Kazakhstan

Slovacia vs Marea Britanie.



Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).





Care va fi formatul







Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de. Din această sumă,milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iarmilioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.