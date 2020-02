​FedCup: Kim Clijsters, în lotul Belgiei pentru partida cu Kazahstan - Care va fi rolul fostului lider mondial

Kim Clijsters, 36 de ani, care va reveni în curând în circutul WTA, va face parte din lotul Belgiei de Cupa Federaţiei în calitate de sparring-partner, informează lesoir.be. Ultima dată când belgianca a jucat în FedCup a fost în 2011.



Echipa căpitanului nejucător Johan Van Herck care va întâlni Kazahstanul este formată din Elise Mertens, locul 19 WTA, Kirsten Flipkens, locul 81 WTA, Ysaline Bonaventure, locul 115 WTA, şi Greet Minnen, locul 104 WTA.



Partida Belgia - Kazahstan va avea loc la 7 şi 8 februarie, la Courtrai. Învingătoarea va participa la faza finală de la Budapesta, din 14-19 aprilie.



Kim Clijsters a anunţat că va reveni în tenis la turneul de la Monterrey (Mexic), care se va desfăşura începând din 2 martie.



Revenenirea ei pe terenurile de tenis era programată în ianuarie 2020, dar a fost amânată din cauza unei accidentări la genunchi.



Ea mai are în vedere participarea la turneele de la Indian Wells (9-22 martie) şi Charleston (4-12 aprilie).



După ce a câştigat un grand slam, la US Open, în 2005, Clijsters s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. Ea a revenit pe teren, în 2009, şi a mai câştigat trei grand slam-uri, de două ori la US Open şi o dată Australian Open, înainte de a se retrage din nou, în 2012.



În cariera ei, belgianca a câştigat 41 de turnee şi a fost 20 de săptămâni numărul 1 mondial. Ea are trei copii, o fată, Jada, născută în 2008, şi doi băieţi Jack, născut în 2013 şi Blake, în 2016.



În calitate de fost număr 1 mondial, Kim Clijsters poate beneficia într-un sezon de un număr nelimitat de wild card-uri. Ca să fie înregistrată în clasament, ea trebuie să joace trei turnee şi să câştige cel puţin zece puncte WTA, scrie News.ro.