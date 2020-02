Dominic Thiem, regretul din finala cu Djokovic și ce crede că trebuie să facă pentru a câștiga un Grand Slam

Australian Open

Dominic Thiem, in finala cu Novak Djokovic

Dominic Thiem a pierdut și a treia finală de Grand Slam a carierei, după ce a fost învins în cinci seturi de Novak Djokovic la Australian Open. La conferința de presă, austriacul a declarat că are un singur regret după partida cu noul lider mondial: mingea de break ratată în setul 4, la scorul de 1-1. Thiem a vorbit și despre celebrul Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) din circuitul masculin și este de părere că pentru a câștiga un Grand Slam trebuie să învingă cel puțin doi dintre ei.





Întrebat ce ar fi trebuit să facă diferit pentru a câștiga finala de la Australian Open, Thiem a răspuns: "Nu cred că ar fi multe de schimbat. Desigur, au fost unele greșeli pe alocuri. Dar am dat tot ce am putut. Novak (Djokovic) este unul dintre cei mai buni jucători din istoria tenisului. Singurul meu regret este că nu am reușit să-mi transform mingea de break în setul 4 (la 1-1). La acest nivel, este vorba de detalii".





Despre pauzele de vestiar ale lui Djokovic





"Deloc (nu a fost destabilizat). Evident, Novak a avut o problemă în timpul celui de-al treilea set. Dar aceste două întreruperi au fost cu adevărat scurte, s-a întors repede de la vestiar de fiecare dată", a spus austriacul.







Ce a spus despre Federer, Nadal și Djokovic





Un reporter i-a amintit lui Thiem că a spus că este o plăcere pentru el să îi înfrunte pe Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic. Întrebat dacă rămâne la fel de sigur în această privință, austriacul a răspuns: "Da, îmi mențin cele spuse. Acești trei jucători au propulsat tenisul pe altă planetă și m-au împins să mă îmbunătățesc constant. Sunt fericit să pot concura cu ei la un astfel de nivel. Dar pentru a ajunge la titlu, trebuie să bați cel puțin doi și aproape nimeni nu este în stare să o facă. Sper să pot câștiga un titlu de Grand Slam în timp ce ei sunt încă pe circuit".





Cum se simte după cele două săptămâni de competiție





"Nu cred că m-am simțit niciodată atât de obosit, mai ales că tensiunea s-a evaporat. Am avut meciuri foarte intense împotriva lui Rafa (Nadal) și Sascha (Zverev). Această finală a fost de asemenea foarte lungă (4 ore). Dar sunt foarte motivat în special de ideea de a reveni și mai puternic la următorul turneu de Grand Slam", a spus Thiem.





Cu ce rămâne după Australian Open





"O să rețin mai ales faptul că am reușit să mențin un nivel ridicat de joc peste două săptămâni. Nu am avut vreun meci ușor, mai ales în sferturile de finală (n.r cu Rafael Nadal). De fiecare dată a fost foarte intens, foarte strâns. Acum, știu că sunt capabil să fiu eficient în timpul unui Grand Slam, fără nicio slăbiciune. Acest lucru îmi permite să fiu foarte încrezător pentru viitor", a mai precizat Dominic Thiem, potrivit L'Equipe.





Dominic Thiem a fost atât de aproape de primul Grand Slam al carierei, dar s-a ales doar cu o altă finală pierdută, scor 4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 4-6, cu Novak Djokovic, la Australian Open. Precedentele două au fost la Roland Garros și a fost învins de fiecare dată de Rafael Nadal, regele zgurii pariziene: 6-4, 6-3, 6-2 în 2018 și 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 în 2019.







Parcursul lui Thiem la Australian Open 2020:





Finală: 4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 4-6 cu Novak Djokovic (Serbia, 2 ATP) / 4h

Semifinale: 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4) cu Alexander Zverev (Germania, 7 ATP) /3h 42min

Sferturi: 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6) cu Rafael Nadal (Spania, 1 ATP) / 4h 10min

Optimi: 6-2, 6-4, 6-4 cu Gael Monfils (Franța, 10 ATP) / 1h 50min

Turul III: 6-2, 6-4, 6-7(5), 6-4 cu Taylor Harry Fritz (SUA, 34 ATP) / 2h 50min

Turul II: 6-2, 5-7, 6-7(5), 6-1, 6-2 cu Alex Bolt (Australia, 140 ATP) / 3h 22min

Turul I: 6-3, 7-5, 6-2 cu Adrian Mannarino (Franța, 44 ATP) / 2h 21 min