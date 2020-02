Australian Open: Rajeev Ram şi Joe Salisbury au câştigat proba masculină de dublu

Perechea Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie) a câştigat, duminică, proba masculină de dublu de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Ram şi Salisbury au învins în finală cuplul australian Max Purcell/Luke Saville (beneficiar al unui wild card), scor 6-4, 6-2. Partida a durat o oră și 11 minute.

Pentru Rajeev Ram şi Joe Salisbury, titlul de la Australian este primul de Grand Slam din carieră. De asemenea, ei s-au aflat în premieră în finala unui astfel de turneu, la fel ca australienii Max Purcell și Luke Saville, care nu trecuseră niciodată de turul al doilea la un Grand Slam.



"I don't think I thought when I asked you to play just over ago, that we'd be standing here now but it's been an honour to play with you... so thank you so much for being the best partner I could get." -- @joesalisbury92 to @RajeevRam. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/G7TeDcASpe