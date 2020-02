Garbine Muguruza, după finala de la Australian Open: "Ce revenire? Am fost în circuit. Nu am dispărut"

Garbine Muguruza s-a arătat dezamăgită de evoluția sa în finala de la Australian Open, pierdută în fața americancei Sofia Kenin. Spaniola nu vede parcursul său de la Melbourne ca o revenire. Ea a precizat la conferința de presă că nu a dispărut nicăieri în ultimii ani, a participat la multe turnee, doar că nu a mai reușit să ajungă în finală (la turneele de Grand Slam).





"Nu sunt mulțumită de evoluția mea. Ar fi trebuit să joc mai bine, pentru că adversara mea a fost la un nivel excelent. Ea a știut să joace corect în momentele importante. Nu a fost și cazul meu. Mi-a lipsit și puțină energie după o astfel de serie de meciuri. În acest moment mi-e greu să fiu fericită. Totuși, am reușit un parcurs superb", a spus Garbine Muguruza, la conferința de presă.





Aflată pentru prima dată într-o finală de Grand Slam după două ani și jumătate, Muguruza simte că se află pe drumul cel bun: "Cred că sunt într-un proces bun. Am simțit că jocul meu este mult mai bun decât înainte. Cred că trebuie să continui pe acest drum, să lucrez la condiția fizică. Aceste evenimente sunt foarte lungi, așa că trebuie să fii puternic. Trebuie să îmi îmbunătățesc jocul și să fiu capabilă să ajung departe în turnee, pentru că atunci te confrunți cu aceste jucătoare de top. Trebuie să simți în ce direcție merge jocul tău".





Întrebată dacă simte că revenirea sa a generat un anumit entuziasm, Muguruza a răspuns categoric: "Ce revenire? Am fost în circuit în tot acest timp, am jucat la multe turnee. Nu am dispărut! Am fost acolo, doar că nu am putut ajunge în finală. Presa a fost dură cu mine în această perioadă. Astăzi, discursurile sunt pline de laude, dar dacă pierd săptămâna viitoare nu va fi același lucru".





Ce a spus despre Sofia Kenin





"În ceea ce mă privește, am fost foarte nervoasă când am jucat prima mea finală de Grand Slam. Dar am impresia că știe să-și gestioneze foarte bine emoțiile și a demonstrat-o și în timpul celui de-al treilea set. Nu am simțit-o să tremure.





Da (va câștiga și alte turnee de Grand Slam). Sofia ne-a dovedit că este capabilă să joace foarte bine și mai ales să fie decisivă în momentele importante. Depinde de ea să continue așa", a spus Muguruza.





Garbine Muguruza (32 WTA) a fost învinsă de Sofia Kenin (15 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-2, în finala Australian Open. Grație parcursului de la Melbourne, spaniola va urca pe locul 16 în clasamentul WTA.







Garbine Muguruza (26 de ani) are în palmares 7 titluri: 2019 - Monterrey; 2018 - Monterrey; 2017 - Wimbledon, Cincinnati; 2016 - Roland Garros; 2015 - Beijing; 2014 - Hobart. Ea mai disputat alte cinci finale de-a lungul timpului: 2020 - Australian Open; 2018 - Doha; 2015 - Wimbledon, Wuhan; 2014 - Florianopolis.



În ceea ce privește turneele de Grand Slam, Garbine Muguruza se poate lăuda cu două trofee. Ea s-a impus la Roland Garros în 2016 (7-5, 6-4 în finală cu Serena Williams) și la Wimbledon în 2017 (7-5, 6-0 în finală cu Venus Williams). Ea are acum două finale majore pierdute: Wimbledon 2015 (a fost învinsă de Serena Williams, scor 6-4, 6-4) și Australian Open 2020.