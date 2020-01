Australian Open: Dominic Thiem, adversarul lui Novak Djokovic în marea finală

Nu a avut tocmai cel mai bun început de meci (partida cu Rafa Nadal a lăsat urme adânci din punct de vedere fizic), dar și-a regăsit ritmul pas cu pas. Dominic Thiem s-a calificat în finala de la Australian Open după o victorie în patru seturi, scor 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4), contra lui Alexander Zverev. Duminică, austriacul va lupta cu trofeul pe masă contra unui jucător care se simte pe Rod Laver Arena precum în propria-i locuință, Novak Djokovic.







Nu a fost nici pe departe genul de semifinală de care să ne aducem aminte în câteva sezoane, ritmul de joc fiind în multe rânduri unul moale, lent, fără vlaga necesară pentru importanța partidei.







Dominic a arătat în debutul partidei multe probleme, în special din punct de vedere fizic. A părut că se mișcă în reluare, că este depășit de viteza cu care lovește adversarul. Au fost patru break-uri (trei reușite de Alexander), iar setul i-a revenit meritat germanului (6-3).







Trezit parcă din letargie, Thiem și-a adus aminte că l-a învins în meciul precedent pe "monstrul" Rafa, iar acest sentiment i-a readus bucuria în suflet.



A început să-și recapete treptat deplasarea, precizia în dreapta-i atât de violentă și unghiurile desenate cu backhand-ul. Nu a fost nici pe departe la nivelul de agresivitate arătat contra lui Nadal, dar a fost suficient pentru a egala situația la seturi (6-4).







În următoarele două manșe, Dominic a arătat încă o dată că este la acest Australian Open un adevărat rege al tiebreak-urilor. Trei dintre ele i-au adus victoria contra lui Nadal, iar alte două (la 3 și la 4) i-au asigurat biletul care-l trimite direct în prima finală din carieră de la Melbourne. Partida a durat trei ore și 42 de minute.







Băiatul născut în Wiener Neustadt a ajuns astfel în cea de-a treia finală de Grand Slam din carieră, după cele pierdute în fața lui Rafael Nadal la Roland Garros (2018 și 2019).







Nici de această dată nu va fi mai ușor. După ce a întâlnit "balaurul" de pe zgura pariziană, acum va da piept cu "căpcăunul" de la Melbourne. Nole a câștigat deja de 7 ori trofeul de la Australian Open, competiție de Grand Slam unde este cel mai greu de învins.







Sigur, Dominic are șansa lui, dar pentru a trece de Djoker în marea finală de duminică are nevoie de o sumă de factori cum ar fi: "nebunia" din backhand-ul lui Stan Wawrinka, topspin-ul lui Rafa și agresivitatea lui Roger (întâlnește atât de repede mingea).







Dacă va reuși sau nu Dominic să-l doboare pe regele de la Melbourne vom vedea duminică, de la ora 10:30, în direct pe Eurosport și Livescore pe HotNews.ro.





De știut: Novak Djokovic nu a pierdut nicio finală jucată la Melbourne (le-a câștigat pe toate cele 7 anterioare).







Meciuri directe:





Novak Djokovic - Dominic Thiem 6-4







Austriacul a câștigat ultimele două meciuri directe, în 2019: la Roland Garros (6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5) și la Turneul Campionilor (6-7(5), 6-3, 7-6(5))





Thiem, în finală la Australian Open: