Australian Open: Perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic, campioană la Melbourne

Perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franța) a câștigat titlul probei de dublu feminin de la Australian Open, cele două dispunând în finală de Su-Wei Hsieh și Barbora Strycova.

De fapt, în marea finală s-au duelat perechile favorite 1 și 2, câștig de cauză având Babos și Mladenovic (cap de serie numărul 2).



Victoria s-a conturat după un meci de o oră și 14 minute, scor 6-2, 6-1.



Bucuria campioanelor de la Melbourne:



