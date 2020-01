Roger Federer surprinde - Ce șanse crede că avea să-l învingă pe Novak Djokovic

Australian Open

Roger Federer, care a avut dureri la aductori, a estimat că avea doar 3% şanse să-l învingă pe Novak Djokovic, care l-a eliminat joi în trei seturi, 7-6 (1), 6-4, 6-3, în semifinalele turneului de tenis de la Australian Open, relatează AFP.





Elveţianul de 38 de ani s-a arătat mulţumit de evoluţiile sale în primul turneu de Grand Slam al anului.



"Pe ansamblu, sunt foarte mulţumit. E însă maximum din ce puteam spera, mai ales după meciurile mele cu Millman (5 seturi şi mai mult de patru ore în turul 3) şi Sandgren (5 seturi şi şapte mingi de meci salvate în sferturi). Astăzi (în semifinale), a fost groaznic. Trebuia să reuşesc să uit că nu aveam decât 3% şanse să câştig.







Trebuia să joc, fiindcă nu se ştie niciodată. Când îţi dai însă seama că n-o să iasă, devine dificil. Dar bine, până la urmă sunt mulţumit. În definitiv, cred că am jucat bine. Ştiu că pot să joc mai bine, dar pot s-o fac şi mai puţin bine. Fără un turneu de pregătire, este un rezultat bun, foarte bun" - Roger Federer.



Întrebat dacă s-a temut că va declara forfait pentru semifinală, Federer a răspuns: "Sincer, am crezut că pot să joc. În seara de după meci (cu Sandgren) am făcut un examen şi a fost în regulă. (...) Astăzi, m-am odihnit cât am putut. În viaţa de zi cu zi n-am simţit niciun fel de durere, ceea ce a fost un lucru bun. Atunci, chiar am crezut mereu că pot juca acest meci. (...) Odată meciul început, am avut impresia că îl voi termina cu siguranţă, ceea ce a fost un lucru bun."



Elveţianul a dezvăluit că i s-a mai întâmplat să dispute meciuri în care era convins că are şanse foarte mici de victorie, din cauza problemelor fizice.