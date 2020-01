VIDEO Simona Halep știe unde a cedat meciul cu Garbine Muguruza: "Doare mai tare să pierzi astfel"

Australian Open

Simona Halep, numărul trei mondial, a declarat că ''doare mai tare să pierzi astfel'', după ce a fost învinsă de Garbine Muguruza cu 7-6(8), 7-5, joi, la Melbourne, în semifinalele turneului Australian Open, informează Agerpres.



"Doare mai tare să pierzi astfel cu siguranţă. Sufăr acum, trebuie să recunosc, dar viaţa merge înainte", a declarat Halep la conferinţa de presă ce a urmat, potrivit site-ului WTA.





Halep, care de luni va urca pe locul al doilea în ierarhia mondială, a indicat câteva lucruri care au făcut diferenţa în semifinala de joi, a doua pentru ea la Melbourne, după ce în 2018 a pierdut finala cu Caroline Wozniacki.





"Cred că puteam fi mai curajoasă la punctele importante. Nu am făcut asta. Poate că am fost un pic defensivă la acele mingi şi nu am putut prelua controlul punctului'', a afirmat românca.





Halep, care s-a înclinat în două seturi, a avut patru mingi de set în primul act, două la 6-5 şi alte două în tiebreak, la 7-6 şi 8-7. De asemenea, a condus cu 5-3 în setul al doilea.





"Muguruza a servit foarte bine în momentele importante. Returul meu nu a fost grozav azi. Cred că a fost un meci bun pentru amândouă, dar ea a fost mai puternică pe final. În momentele importante ea a jucat mai curajos'', a concluzionat Halep.





Halep, a patra favorită la Melbourne, va primi un cec de 1.040.000 dolari australieni şi 780 de puncte WTA. Simona fusese învinsă în optimi la ediţia de anul trecut.





Garbine Muguruza va juca în finală cu americanca Sofia Kenin (15 WTA), care a dispus în prima semifinală de liderul mondial, australianca Ashleigh Barty, cu 7-6 (8/6) 7-5, un scor aproape identic cu cel din a doua semifinală.