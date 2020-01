Unde s-a făcut diferența, de ce a pierdut Simona Halep semifinala cu Garbine Muguruza

Simona și Garbine au oferit o semifinală de Australian Open cu tenis de calitate, cu multe răsturnări de situație și cu două seturi decise la photo finish. A avut câștig de cauză sportiva cu nervii mai tari, confruntarea de pe Rod Laver Arena fiind un adevărat roller coaster emoțional (7-6(8), 7-5 pentru iberică).







Și totuși, unde s-a făcut diferența:

Prea multe șanse ratate

Simona și Garbine au oferit o semifinală intensă, cu un ritm incredibil, un duel în care senzația de roller-coaster emoțional a fost la ea acasă. Într-un meci de un asemenea nivel, fructificarea șanselor este obligatorie. Aici, iberica a stat mai bine, dovadă fiind scorul de pe tabelă.







Simona și-a permis să rateze prea multe șanse (patru mingi de set în primul, a servit la 5-4 pentru închiderea manșei în al doilea), iar tenisul nu a iertat-o.

Serviciul a fost un alt aspect important

Deși statistica nu vorbește despre o supremație evidentă a ibericei (Halep vs Muguruza - 62%-71% pe primul și 44%-42% pe al doilea), Garbine a făcut diferența la acest capitol atunci când a trebuit.







Venirile la fileu Muguruza a trimis ași sau servicii la exterior (capitol la care a excelat) atunci când suferea mai mult (la mingi de break, chiar de set), în timp ce Simona a servit rău atunci când era mai important (să ne aducem aminte doar de game-ul din setul al doilea în care conducea cu 5-4).

Dispărută oarecum de la nivel înalt în ultimele sezoane, Garbine și-a regăsit forma și spiritul de luptă alături de Conchita Martinez. "Mariajul" cu năbădăi cu Sam Sumyk (fostul antrenor) s-a încheiat, iar conaționala Conchita și-a pus rapid amprenta asupra jocului său.







Venirile la fileu au reprezentat asul din mâneca ibericei. Cunoscută drept adepta venirilor la plasă (a încercat pe alocuri acest lucru și cu Karolina Pliskova), Conchita Martinez a simțit foarte bine momentul, iar Garbine a pus o presiune constantă pe Simona cu acest procedeu.







Muguruza a venit de 30 de ori la fileu, câștigând 20 dintre aceste puncte. De cealaltă parte, Simona a făcut pasul la plasă doar de 5 ori în tot meciul, adjudecându-și două dintre raliuri.

Agresivitatea

Nu în ultimul rând, statistica meciului vorbește clar despre agresivitatea ibericei. Garbine a comis, e adevărat, 44 de erori neforțate, dar a și bifat 39 de lovituri câștigătoare.







De cealaltă parte, Simona a avut 20 de lovituri câștigătoare și 23 de erori neforțate. Echilibrul fantastic din partidă este reliefat de numărul total de puncte câștigate: 90-87 pentru Muguruza.



Mingile de break irosite

Nu în ultimul rând, Simona a muncit mult pentru a-și procura mingi de break, cunoscut fiind cât de puternic servește Garbine. Halep a avut 13 mingi de break, dar a reușit să câștige doar 3 dintre acestea.



Ce defensivă a reușit Garbine!

Cunoscută ca o jucătoare care atacă, iberica nu a dezamăgit la acest capitol nici în semifinala contra Simonei. Aspectul la care a surprins totuși Garbine a fost defensiva. Muguruza s-a apărat incredibil în unele momente în care Simona domina cu autoritate schimburile. Slice-urile ibericei au incomodat, iar faptul că a returnat o minge în plus a adus neîncrederea în mintea Simonei.







De știut:





A fost a opta semifinală de Grand Slam jucată de Simona. Bilanțul este unul pozitiv: 5-3. Halep a fost învinsă de Eugenie Bouchard (Wimbledon 2014), Flavia Pennetta (US Open 2015) și de Garbine Muguruza (Australian Open 2020).





Statistica partidei Halep vs Muguruza:





Ași: 2-10

Duble greșeli: 1-2

Puncte câștigate cu primul serviciu: 62% (40/65) vs 71% (36/51)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 44% (11/25) vs 42% (15/36)

Puncte de break câștigate: 23% (3/13) vs 29% (4/14)

Puncte câștigate la fileu: 40% (2/5) vs 67% (20/30)

Lovituri câștigătoare: 20-39

Erori neforțate: 23-44

Total puncte câștigate: 87-90

Media vitezei pe primul serviciu: 152 km/h vs 164 km/h

Media vitezei pe al doilea serviciu: 132 km/h vs 133 km/h.