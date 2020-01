​LiveScore Novak Djokovic vs Roger Federer 1-2

Australian Open, semifinale

Novak Djokovic vs Roger Federer, in semifinale la Australian Open

"Când am ajuns în setul al cincilea (n.r. împotriva lui Sandgren), m-am gândit <Oh, este deja al cincilea set>. Nu mă simt obosit fizic, ca în meciul cu Millman. M-am recuperat foarte bine după acel meci. Sunt încrezător că mă pot recupera. Depinde uneori cum te simți în interior, cât de mult ia din tine un meci. Dar trebuie să spun că mă simt destul de bine acum.





Condițiile de aici ni se potrivesc, cred eu. (Noi) am început anul puternic, probabil are legătură și cu viteza terenului, ne simțim comfortabil aici. Novak a făcut toate aceste sprinturi ca și mine în ultimii 10 ani. A făcut același lucru în ultimii 10 ani. Ajută mult când începi anul cu rezultate bune. Amândoi am făcut asta de câteva ori", a spus Federer.

Novak Djokovic vs Roger Federer 26-23





Novak Djokovic vs Roger Federer pe hard: 19-18





Titluri de Grand Slam: 16-20 Când s-a impus Fedex la Australian Open (6 titluri): 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018





Când s-a impus Djoker-ul la Australian Open (7 titluri): 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019





Prima întâlnire directă: 2006, Masters-ul de la Monte Carlo. A fost 6-3, 2-6, 6-3 pentru Federer.





Ultimul meci disputat de cei doi: 6-4, 6-3 pentru Federer la Turneul Campionilor (faza grupelor). Ultima victorie a lui Federer la un Grand Slam a avut loc la Wimbledon 2012, scor 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. Roger a pierdut finala de la Wimbledon 2019, după ce a ratat două mingi de meci în fața lui Nole.

Traseul lui Novak Djokovic până în semifinale:

A stat pe teren în total: 10 ore și 21 de minute

6-4, 6-3, 7-6(1) vs Milos Raonic (35 ATP) în sferturi 6-3, 6-4, 6-4 vs Diego Schwartzman (14 ATP) în turul IV 6-3, 6-2, 6-2 vs Yoshihito Nishioka (71 ATP) în turul III 6-1, 6-4, 6-2 vs Tatsuma Ito (146 ATP) în turul II 7-6(5), 6-2, 2-6, 6-1 vs Jan-Lennard Struff (37 ATP) în turul I

Traseul lui Roger Federer până în semifinale:

A stat pe teren în total: 12 ore și 44 de minute

6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3 vs Tennys Sandgren (100 ATP) în sferturi 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 vs Marton Fucsovics (67 ATP) în turul IV 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8) vs John Millman (47 ATP) în turul III 6-1, 6-4, 6-1 vs Filip Krajinovic (41 ATP) în turul II 6-3, 6-2, 6-2 vs Steve Johnson (75 ATP) în turul I

Federer face câteva erori (presat și de adversar) și Djokovic recuperează imediat break-ul, după un game câștigat la 30.Câteva erori ale lui Djokovic îi aduc prima minge de break lui Federer. Elvețianul nu ezită, îl cheama pe Nole la fileu și îl pasează cu o lovitură incredibilă în colțul terenului.Roger Federer servește primul, însă Nole trimite un retur lung și îl surprinde pe elvețian. Cei doi jucători au probleme cu echilibrul, ambii alunecă în timpul unui schimb prelungit și Fedex lovește slab, în fileu (două mingi de break pentru sârb). Elvețianul le salvează pe ambele. Novak pune presiune încă de la început, game-ul se prelungește (lucru care nu-l avantajează pe Roger). După 6 minute de joc, Federer își adjudecă primul game.Cei doi jucători se încălzesc."Oricând avem ocazia să jucăm unul împotriva celuilalt, înțelegem că este nevoie de un mare efort și că trebuie să venim cu cel mai bun tenis al nostru pentru a câștiga. A avut două mingi de meci la Wimbledon-ul de anul trecut, a fost la o lovitură distanță de victorie. Nu e ca și cum aș fi dominat meciurile directe. Am avut parte de succes în fața lui, la Grand Slam-uri în mod principal. Dar Roger este Roger. Știi că mereu va juca la un nivel atât de înalt, indiferent de suprafață. Iubește să joace astfel de meciuri, marile rivalități, semifinalele, finalele de Grand Slam",, despre meciul cu Federer.Nole s-a impus în ultimele cinci confruntări disputate de cei doi la un turneu de Grand Slam (Wimbledon 2014, 2015, 2019, US Open 2015 și Australian Open 2016). De asemenea, sârbul are trei victorii în fața elvețianului în penultimul act de la Melbourne.