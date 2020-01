VIDEO Sofia Kenin, în finală după ce a învins-o pe Ashleigh Barty / Duel cu Garbine Muguruza pentru titlu

Americanca Sofia Kenin, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, a învins-o, joi, cu scorul de 7-6(6), 7-5, pe australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, calificându-se pentru prima dată în finala unui Grand Slam, la Australian Open, potrivit News.ro.

În primul set, liderul mondial a avut două mingi de set, la 6-4, în tiebreak, dar nu le-a fructificat.

Apoi, după ce a condus cu 5-3, Barty a servit pentru a egala la seturi, la 5-4, a ratat alte două mingi de set, iar Kenin a reuşit break-ul şi a câştigat şi următoarele ghemuri, impunându-se după un meci care a durat o oră şi 45 de minute.

Anterior acestei competiţii, Kenin, 21 de ani, născută la Moscova, nu trecuse niciodată de optimile de finală ale unui Grand Slam.

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU