​LiveText Simona Halep vs Garbine Muguruza 3-4/ Break Muguruza

Australian Open, semifinale

3:4 Scapa un rever Simona in aut: senzatia este aceea ca iberica o trimite pe Halep tot mai departe de baseline. Revine Halep cu un serviciu precis (15-15). Voleu drive de backhand pe contre-pied, executie minunata reusita de iberica: 15-30. Dreapta inside-in perfecta: Simona raspunde frumos (30-30). Muguruza se apara formidabil cu un slice de forehand si are minge de break (inca una in acest meci).







3:3 Halep cere un challenge si are dreptate, a fost aut (0-15). Pe o minge ceva mai scurta, Muguruza ataca in lungul liniei si are castig de cauza (15-15). Foarte bine sta Simona la retur: minge lunga, aspra: 15-30. Inca un retur moale, scurt, iar Garbine face diferenta cu forehandul (30-30). Voleu pe contre-pied: 40-30. Retur lung al Simonei, prea lung, se face 3-3







Mult echillibru pana acum, se joaca intens fiecare minge







3:2 Pe retur lung, in picioare, Simona nu mai poate returna (0-15). Muguruza cere un challenge, mingea Simonei a fost pe tusa: 15-15. Pe un serviciu atacabil, Garbine face pasul la fileu si castiga punctul cu un voleu drive de forehand (15-30). Doua mingi de break: cat de puternic a trimis Garbine cu dreapta. Din pacate, primul serviciu a parasit-o pe Simona in acest game. Salveaza prima minge de break cu ajutorul unui forehand in lungul liniei (30-40). Muguruza ataca pe o minge scurta a Simonei, dar nu gaseste terenul: 40-40. Trei mingi la rand castigate de Halep. Simona iese cu bine dintr-un game complicat, a fost nevoita sa salveze doua mingi de break. A fost un game in oglinda cu cel in care s-a aflat Muguruza ultima data la serviciu...







2:2 Muguruza serveste foarte bine la teu (15-0). Retur in plasa al Simonei, 30-0. Halep trimite razant cu banda fileului, iar Garbine (o jucatoare inalta) nu se poate arcui suficient pentru a trimite peste fileu. Iberica face pasul in teren dupa un serviciu bun: 40-15. Game sigur pana acum pentru jucatoarea din Spania. Primul raliu dur este castigat de Simona, era ramane in game: 40-30. Se restabileste egalitate dupa un serviciu puternic la exterior al ibericei







2:1 Simona ramane agresiva, loveste mingea din urcare si incearca sa o deplaseze cat mai mult pe adversara. Ii iese pana acum: 30-0. Serviciu doi fantastic: la exterior, cu mult slice: 40-0. Game alb reusit de Halep, ea conduce acum cu 2-1 si in mod sigur va incerca sa faca diferenta de la retur in urmatorul game...







1:1 Garbine face pasul la fileu, insa Simona o paseaza superb cu un backhand in cross (0-15). O improvizatie a ibericei, iar apoi trimite cu reverul decisiv (15-15). Banda fileului o ajuta pe Simona, iar apoi ea inchide punctul cu reverul: 15-30. Din pacate, backhandul pe contre-pied al Simonei ramane in plasa: 30-30. Muguruza forteaza cu un rever in cross lung, iar noi avem acum prima minge de break din aceasta semifinala (30-40). Retur in fileu, egalitate. O prima sansa ratate de Halep in acest meci. Sunt aproape de 37 de grade Celsius. Mingea sare mult, iar Simona o controleaza parca mai bine in acest debut de meci: a doua minge de break. Muguruza face pasul la fileu, este nevoita sa trimita inca o data in plus, punctul ii revine pana la urma. Egalitate. Contre-pied reusit de iberica, ea are acum minge de game. Cu ceva emotii, dar Garbine isi castiga serviciul dupa ce a salvat doua mingi de break...







1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Un prim retur in aut al ibericei (15-0). Halep trimite mult pe centrul terenului, nu vrea sa o lase pe Garbine sa deschida unghiurile (30-0). Backhand pe linie trimite de Muguruza (30-15). Inca un serviciu bun al Simonei: 40-15. Pe un retur lung si inalt, Simona nu mai poate trimite in teren: 40-30. Game bun facut de Halep, ea conduce acum cu 1-0







Cele doua sportive au intrat in arena, va incepe incalzirea in curand







Da, Simona Halep se afla pe culoarele din Rod Laver Arena, face ultimele miscari de incalzire







Nu va ma dura mult timp si vom avea imagini cu cele doua jucatoare care se vor duela in curand pe Rod Laver Arena: Simona Halep si Garbine Muguruza







Caldura mare la Melbourne astazi







Desfășurarea LiveText a partidei Simona Halep vs Garbine Muguruza



Sofia Kenin a mai produs o surpriză la Melbourne: americanca a trecut în două seturi, scor 7-6(6), 7-5, de Ashleigh Barty, liderul ierarhei WTA...Victoria o duce pe Sofia În prima finală de Grand Slam din carieră...Meciul de pe Rod Laver arena a durat o oră și 45 de minute.

No.14 seed @SofiaKenin upsets @AustralianOpen home favorite Barty to reach the first Grand Slam final of her career --> https://t.co/vqP3Jfpjm0 pic.twitter.com/t1cCPlR27W — WTA (@WTA) January 30, 2020 Partida va începe după ce se va termina prima semifinală dintre Ashleigh Barty și Sofia Kenin. Americanca a reușit să câștige primul set: 7-6(6).​​ Partida va începe după ce se va termina prima semifinală dintre Ashleigh Barty și Sofia Kenin. Americanca a reușit să câștige primul set: 7-6(6).





Garbine Muguruza a fost învinsă o singură dată în semifinalele unui Grand Slam, înfrângerea venind la ediția din 2018 a Roland Garros-ului tocmai în fața Simonei Halep. Sigur că povestea este alta acum, la fel suprafața de joc. De cealaltă parte, Simo a ajuns de șapte ori până acum în penultimul act al unui Grand Slam, palmaresul fiind 5 victorii și două eșecuri. Halep vs Muguruza din semifinalele de la Australian Open este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.