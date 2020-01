Simona Halep, singura care a învins-o pe Garbine Muguruza într-o semifinală de Grand Slam - Marele duel va fi LiveText pe HotNews.ro de la ora 06:30

​Garbine Muguruza a fost învinsă o singură dată în semifinalele unui Grand Slam, înfrângerea venind la ediția din 2018 a Roland Garros-ului tocmai în fața Simonei Halep. Sigur că povestea este alta acum, la fel suprafața de joc. De cealaltă parte, Simo a ajuns de șapte ori până acum în penultimul act al unui Grand Slam, palmaresul fiind 5 victorii și două eșecuri. Halep vs Muguruza din semifinalele de la Australian Open va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport, joi, de la ora 06:30.





Simona se află în fața celei de-a opta semifinale din carieră la un Grand Slam. Prima a venit în 2014, la Roland Garros, atunci când a trecut de Andrea Petkovic. Halep avea să fie învinsă în finală de Maria Sharapova.



Bilanțul în semifinale este unul destul de bun pentru Simona: 5 victorii și două înfrângeri. Eșecurile au venit la Wimbledon (2014, cu Eugenie Bouchard) și la US Open (2015, cu Flavia Pennetta).



Muguruza, învinsă o singură dată în semifinale la GS - Simona este "vinovată"



Pentru Muguruza, calificarea în semifinale la Australian Open reprezintă o premieră. Iberica reușise anterior un sfert de finală în 2017 drept cea mai bună performanță de la Melbourne.



În întreaga carieră, Garbi a ajuns de cinci ori într-o semifinală de Grand Slam, dacă adăugăm și rezultatul de la ediția din acest an de la Australian Open.



A câștigat de trei ori meciurile jucate în penultimul act al unui Grand Slam, singura înfrângere din această fază venind în 2018, la Roland Garros, tocmai împotriva Simonei Halep.



Traseul Simonei până la semifinale:

A stat pe teren în total: 6 h 41 min

Traseul lui Garbine până la semifinale:

A stat pe teren în total: 7h 43 min



7-5, 6-3 cu Anastasia Pavlyuchenkova (favorită 30) în sferturi (1h 33 min)

6-3, 6-3 cu Kiki Bertens (favorită 9) în turul IV (1h 8 min)

6-1, 6-2 cu Elina Svitolina (favorită 5) în turul III (1h 7 min)

6-3, 3-6, 6-3 cu Ajla Tomljanovic în turul II (2h 21 min)

0-6, 6-1, 6-0 cu Shelby Rogers în turul I (1h 34 min)



Simona Halep vs Garbine Muguruza, întâlniri directe: 2-3

2014, Wuhan (turul II - hard): 2-6, 6-2, 6-3 pentru Muguruza

2015, Fed Cup (hard): 6-4, 6-3 pentru Muguruza

2015, Stuttgart (optimi - zgură): 3-6, 6-1, 6-3 pentru Halep

2017, Cincinnati (finală - hard): 6-1, 6-0 pentru Muguruza

2018, Roland Garros (semifinale - zgură): 6-1, 6-4 pentru Halep.



A third Grand Slam would take Halep or Muguruza ‘to another level’ \uD83D\uDCC8



We take a look at what's on the line for the two-time Grand Slam champions on Day 1️⃣1️⃣



Preview \uD83D\uDC49 https://t.co/wVlZDKyPKi#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/iSDbg4sTKp