Dominic Thiem: "Sunt mândru că am eliminat numărul 1 mondial. Rafa este încă o legendă"

Dominic Thiem (5 ATP) a reușit să îl învingă pentru prima oară pe Rafael Nadal (1 ATP) într-un turneu de Grand Slam, în sferturile de la Australian Open. Austriacul a declarat că este mândru de victoria sa în fața liderului mondial. "Rafa este încă o legendă", a precizat Thiem.





"A fost doar un meci incredibil, eroic, care a durat mai mult de 4 ore. Am jucat amândoi la un nivel foarte ridicat și de asta mă bucur cel mai mult. Pentru a sparge cu adevărat "plafonul de sticlă", un tânăr jucător ar trebui să câștige un Grand Slam. Și nu va fi ușor, pentru că în cealaltă semifinală vor juca doi dintre cei trei membri ai Top 3 (Djokovic vs Federer)", a declarat Dominic Thiem, potrivit L'Equipe.





Despre jocul defensiv





"Pentru a avea o șansă împotriva lui Rafa, care este unul dintre cei mai mari jucători, este obligatoriu (n.r. să joace bine în defensivă). În momentele cruciale, cum a fost la 6-6 în tie-break-ul setului patru, jocul meu defensiv a fost decisiv. Îmi amintesc mai ales că am reușit un passing excelent. Aspectul ofensiv al jocului meu a fost întotdeauna punctul meu forte, dar m-am îmbunătățit în apărare", a spus austriacul de 26 de ani.





Thiem, mândru că a învins liderul mondial





"Sunt foarte mândru de felul în care am reușit să rămân în meci, după ce el a făcut break în setul patru, când am servit pentru meci (la 5-4). Am făcut unele greșeli stupide în timpul acestui meci, dar nu am pierdut firul și am reușit să fac diferența în tie-break. Și, desigur, sunt mândru că am eliminat numărul 1 mondial. Rafa este încă o legendă!", a precizat austriacul.





Despre semifinala cu Alexander Zverev





"Sascha și cu mine ne cunoaștem foarte bine. Pentru mine, este destul de amuzant pentru că, pentru prima dată în semifinalele unui Grand Slam, voi întâlni un jucător mai tânăr decât mine (n.r. Zverev are 22 de ani). Chiar nu avem secrete unul față de celălalt, pentru că ne-am confruntat deja. Avem o rivalitate sănătoasă și cred că va fi un meci foarte strâns. Voi încerca să mă recuperez cât mai bine pentru a fi gata 100% pentru vineri", a precizat Thiem.

Dominic Thiem (5 ATP) s-a impus cu 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6), obținând prima victorie la un Grand Slam în fața lui Rafael Nadal (1 ATP). Thiem se mai întâlnise de cinci ori cu Nadal la turneele de Grand Slam, fiind învins de fiecare dată: în turul doi la Roland Garros 2014 (6-2, 6-2, 6-3), în semifinale la Roland Garros 2017 (6-3, 6-4, 6-0), în finală la Roland Garros 2018 (6-4, 6-3, 6-2), în sferturi la US Open 2018 (0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6) și în finală la Roland Garros 2019 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1).







În penultimul act de la Australian Open, Dominic Thiem îl va înfrunta pe germanul Alexander Zverev (7 ATP).

Dominic Thiem conduce cu 6-2 în meciurile directe cu Alexander Zverev. Ultima confuntare a avut loc anul trecut, în semifinale la Turneul Campionilor, unde austriacul s-a impus cu 7-5, 6-3.





