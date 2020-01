Explicațiile lui Rafael Nadal după eliminarea de la Australian Open - "Thiem merită victoria"

​Rafael Nadal a părăsit turneul de la Australian Open în faza sferturilor, fiind învins în patru seturi de Dominic Thiem. Ibericul a recunoscut superioritatea adversarului, declarând că pur și simplu Thiem a jucat mai bine decât el și a meritat victoria.







"A fost un meci foarte bun, de un nivel foarte ridicat. Dominic a jucat foarte bine. A fost foarte agresiv, a reușit lovituri incredibile. Chiar și din poziții dificile a reușit să lovească excelent. Nu este nimic special de spus. Pur și simplu a jucat foarte bine", a declarat Rafael Nadal, potrivit L'Equipe.





Ce ar fi putut să facă mai bine?





"Câștigarea unui tie-break ... Dar asta este, uneori nu merge totul atât de bine cum ți-ai dori. Am avut șansa mea la 5-3 în primul set. Am avut o minge de set. În al doilea set, am revenit bine, dar el a fost foarte determinat. A trimis toate mingile în teren și a sfârșit prin a mă pune în dificultate. A jucat cu adevărat foarte bine, îl felicit.





Concentrarea mea a fost excelentă, mai bună decât tenisul meu. Condițiile au fost dificile, mingile deveneau grele foarte repede. Sincer, m-am descurcat mai bine cu mingile noi. El este tânăr (n.r. Thiem are 26 de ani) și iute, iar mingile lente nu m-au ajutat, de aceea a fost dificil să îl pun în dificultate.







Desigur, sunt trist că nu m-am calificat într-o nouă semifinală, dar am pierdut împotriva unui adversar puternic care merită victoria", a mai spus liderul mondial.





"Nu am avut o atitudine negativă"





"Nu am fost frustrat. Nu am avut o atitudine negativă. Dar am pierdut două tie-break-uri și este dificil. Mai ales atunci când te confrunți cu un adversar despre care știi că nu va avea un impas fizic. Nu, chiar nu m-am simțit frustrat. Am pierdut doar trei tie-break-uri, iar astăzi nu vă voi putea spune mai multe de ce am pierdut trei cum nu am spus nici când am câștigat două împotriva lui Kyrgios. Probabil pentru că Thiem a jucat mai bine decât mine. În mod normal, asta este explicația când pierzi tie-break-uri", a mai spus Nadal.







Prima reacție a lui Dominic Thiem după calificarea în semifinale





"(n.red. - despre setul 4) - Voiam doar să rămân în meci, țineam serviciul destul de bine, am ajuns la 5-4. Știam că este prima mea semifinală la Australian Open și eram într-o situație mentală dificilă, eram contra lui Rafa, aici, mai ales în tie-break.





(n.red. - cât de greu a fost să îl învingi pe Nadal?) - Am si eu demonii mei. M-am grăbit, mi-am schimbat strategia pe care o folosisem cu succes până atunci, am greșit. M-am trezit la 5-5 în fața lui Rafa și meciul începea practic de la zero, trebuia, practic, să fac față unei astfel de situații. Știam că trebuia să joc fiecare game care rămânea. Sunt foarte fericit de deznodământul tie-break-ului", a declarat Dominic Thiem, la interviul de pe teren.







Dominic Thiem (5 ATP) s-a impus cu 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6), obținând prima victorie la un Grand Slam în fața lui Rafael Nadal (1 ATP). În semifinale, austriacul îl va înfrunta pe germanul Alexander Zverev (7 ATP).





Dominic Thiem conduce cu 6-2 în meciurile directe cu Alexander Zverev. Ultima confuntarea a avut loc anul trecut, în semifinale la Turneul Campionilor, unde austriacul s-a impus cu 7-5, 6-3.