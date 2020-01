Australian Open: Alexander Zverev, la prima semifinală de Grand Slam din carieră

Alexander Zverev (7 ATP) și-a respectat statutul de favorit în fața lui Stan Wawrinka (15 ATP) și a obținut calificarea în semifinale la Australian Open, cea mai bună performanță a carierei într-un turneu de Grand Slam. Germanul s-a impus cu 1-6, 6-3, 6-4, 6-2, după două ore și 19 minute de joc.





Aflat într-o semifinală de Grand Slam pentru prima oară după anul 2017, Stan Wawrinka a turat la maxim motoarele și nu i-a lăsat nicio șansă germanului în primul set. Singurul game reușit de Zverev a venit la 5-0, pe propriul serviciu.







Alexander Zverev s-a resetat din actul al doilea, în care toate cele cinci game-uri jucate cu propriul serviciul au fost câștigate la zero. Desprinderea germanului a venit în finalul manșei, la 4-3. A reușit break-ul la prima oportunitate, iar apoi a închis setul cu un game alb.





Zverev a început cu break setul al treilea, dar și-a cedat serviciul în game-ul imediat următor. La scorul 2-2, neamțul de 22 de ani s-a mai impus o dată la retur, iar break-ul avea să fie decisiv în câștigarea manșei, scor 6-4.







În ultimul set, Wawrinka nu a mai contat, și-a pierdut de două ori consecutiv serviciul, fiind condus cu 4-0. La acest scor, Zverev a avut trei mingi de break consecutive, dar elvețianul a reușit să iasă din încurcătură. S-a mers cap la cap cu serviciul până la final, iar victoria i-a revenit lui Zverev după două ore și 19 minute.





Pentru un loc în marea finală de la Melbourne, Zverev se va duela cu învingătorul meciului Rafael Nadal (Spania, 1 ATP) vs Dominic Thiem (Austria, 5 ATP).





Cealaltă semifinală se va disputa între Roger Federer (Elveția, 3 ATP) și Novak Djokovic (Serbia, 2 ATP).



Grand Slam semifinalist ✅@AlexZverev comes from a set down to def. Stan Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 to advance to his maiden #AusOpen semifinal.#AO2020 pic.twitter.com/OhexMEEySH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Wawrinka își ia la revedere de la Australian Open: