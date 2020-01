Halep, încrezătoare înainte de semifinale: "Simt că trofeele de Grand Slam nu mai sunt ceva imposibil"

Australian Open

Simona Halep a avut o evoluție încântătoare în meciul cu Anett Kontaveit (6-1, 6-1), reușind calificarea în semifinale la Australian Open după doar 53 de minute de joc. Ea s-a declarat mulțumită de felul în care a jucat și a precizat că este încrezătoare, iar câștigarea unui Grand Slam nu i se mai pare ceva imposibil, spre deosebire de trecut.







"Perfecţiunea nu există, dar sunt foarte mulţumită de felul în care am jucat, m-am simţit foarte bine pe teren, m-am mişcat bine, am simţit foarte, foarte bine mingea, a fost un meci foarte bun. Mă simt mai energică (faţă de acum doi ani), mai încrezătoare, îmi simt jocul. Va fi un meci foarte dificil, dar sunt semifinale, trebuie să fie astfel. Sunt “all in”, sunt încrezătoare. Cred că va fi la fel cu oricare aş juca, Garbine sau Anastasia Pavlyuchenkova. Ambele lovesc tare, le place să servească puternic. Ar fi aproape aceeaşi tactică, dar principalul este să mă concentrez pe mine însămi. Voi fi pregătită", a spus Simona Halep, la conferinţa de presă



Ea a menţionat că trebuie să înveţe din atitudinea lui Roger Federer la meciul cu Tennys Sandgren, după ce elveţianul a salvat şapte mingi de meci: "Televizorul meu este deschis tot timpul în cameră şi am văzut meciul. Este incredibil ce a făcut. Felul în care a acceptat ce se întâmplă, şi a luptat pentru fiecare minge. Trebuie să învăţ din asta".



Simona Halep a precizat că acum simte că nu mai este ceva imposibil câştigarea unui turneu de Grand Slam, . "Orice Grand Slam este o prioritate. Ar fi grozav dacă aş putea să câştig unul pe hard. Simt că aceste trofee nu mai sunt ceva imposibil. Asta simt în legătură cu Grand Slam-urile acum. Mă simt încrezătoare când servesc, nu-mi mai este frică. Uneori m-am simţit epuizată, trebuie să recunosc. Presiunea de a fi bună în fiecare săptămână este cea mai grea. Dar acum nu mai simt presiune, ceea ce vine este doar un bonus. Scopul principal nu mai este clasarea pentru mine, sunt titlurile şi meciurile", a mai afirmat Halep, potrivit News.ro.





Simona Halep s-a calificat în semifinalele Australian Open, miercuri, după ce a învins-o pe estona Anett Kontaveit, în doar 53 de minute, scor 6-1, 6-1. În penultimul act, Halep o va înfrunta pe Garbine Muguruza (Spania, locul 32 WTA), care a trecut de Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, locul 30 WTA), cap de serie numărul 30, scor 7-5, 6-3.





În acest moment, Simona se află la doar o victorie distanță de cea mai bună performanță reușită la Australian Open - calificarea în finală (a ajuns în ultimul act al ediției din 2018, atunci când a fost învinsă de Caroline Wozniacki, 7-6 (2), 3-6, 6-4).