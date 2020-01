​LiveText Simona Halep vs Anett Kontaveit 6-1, 1-0

Australian Open, sferturi

Simona trimite sub nivelul fileului, iar Anett nu poate controla voleul (0-15). Halep trimite lung, tot mai aproape de baseline, iar Kontaveit nu mai poate returna (0-30).







1:0 Simona este nemultumita dupa ce scapa in aut o minge (15-30). Revine cu un rever in lungul liniei (30-30). Serviciu precis la teu, Halep are minge de game. Se face 1-0, Simona continua sa zburde efectiv pe teren







6:1 Dupa un prim punct castigat, Simona rateaza un rever de pe mediana: 15-15. Halep trimite formidabil cu dreapta: 15-30. Anett nu are timp, este presata sa lovesca mult prea devreme, iar Kontaveit rateaza: sunt doua mingi de set. Prima este anulata, a fost un raliu dominat de sportiva din Estonia (30-40). Dreapta inside-in perfecta, iar dupa 29 de minute Simona castiga primul set cu 6-1







5:1 Kontaveit gaseste culoare bune, dar rateaza contre-pied-ul (15-0). Revine cu un retur agresiv (15-15). Unghi superb gasit de Kontaveit cu backhandul in cross scurt: 30-30. Pe o minge inalta, Simona forteaza un forehand inside-in, mingea nu prinde terenul. Halep salveaza mingea de break: forehand in coltul terenului, aplauze in tribune. Minge de 5-1, dupa un serviciu foarte bine plasat. As, se face 5-1, iar Darren Cahill pare multumit de ceea ce vede







4:1 Halep se apara formidabil, o obliga pe Anett sa forteze, iar aceasta rateaza executia (0-15). Duel de pe mediana care ii revine Simonei: 0-30. Retur foarte bun al Simonei: 0-40, sunt trei mingi de dublu break pentru Halep. Kontaveit o salveaza pe prima gratie unui smash (15-40). Fileul este de partea lui Anett: a doua minge de break salvata. Poate la a treia strigare? Simona rateaza o dreapta in cross: egalitate. Din pacate, s-au dus cele trei mingi de break. De aceasta data, fileul este de partea Simonei. Nu vine insa break-ul nici acum: retur in aut al Simonei. A cincea minge de break din acest game: cata agresivitate a aratat Halep la retur...Simona face perfect tranzitia din defensiva in ofensiva, iar tabela ii surade: este 4-1 pentru Halep cu dublu break







3:1 Anett intra foarte bine in minge pe un serviciu al doilea: 15-15. Simona revine cu primul serviciu: 30-15. Egalitate, Anett a avut si ceva noroc la retur. As al Simonei (al doilea de pana acum). Punct minunat jucat de Halep: variatie, schimbari de directie: este 3-1 in favoarea ei







2:1 Pe o minge mai inalta, Anett nu-si calculeaza bine pasii (0-15). Dreapta inside-out minunata a Simonei: 0-30. Halep forteaza o schimbare de directie, iar mingea ramane in fileu, pe partea lui mai inalta: 15-30. Retur in banda al Simonei: 30-30. Anett deschide bine terenul si face punctul: 40-30. Agresiva la retur, Halep egaleaza situatia, game-ul se prelungeste. Inca o minge de game pentru Kontaveit. Departe de minge, Anett gaseste doar plasa: inca o egalitate. Desi Simona agata foarte bine o minge dupa un voleu drive, tot Kontaveit castiga punctul. Inca o egalitate, ce game avem, ce bun ar fi acum un break :) Halep ataca in valuri si inchide punctul cu o dreapta inside-in: minge de break. Si da, apare break-ul: Halep are un inceput solid de partida: deplasare foarte bine, siguranta pe lovituri







1:1 As la exterior al Simonei: 15-0. Si inca un serviciu foarte bun: 30-0. Dreapta inside-out perfecta a lui Anett: 30-15. Simte bine mingea jucatoarea din Estonia. Halep loveste mingea devreme, nu o lasa pe Anett sa faca pasul in teren: 40-15. Simona serveste foarte bine si al doilea: se face 1-1







0:1 A inceput partida cu Anett la serviciu. Primul punct a fost unul cu multe lovituri, se simte ceva presiune. 30-0, Kontaveit serveste precis pana acum. Rever in lungul liniei, se face 40-0. A intrat bine Anett in meci: game alb, sigur







Simona a ales terenul, iar Anett sa serveasca. Meciul va incepe cu Halep la retur







Sunt 21 de grade Celsius la Melbourne







Arena Centrala de la Melbourne nu este plina, este totusi primul meci al zilei de la AO







Anett si incalzirea inainte de iesirea pe Rod Laver

Last warm ups for Anett Kontaveit!



Can she become the first Estonian to reach a Grand Slam semifinal?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/OZqKW1BsbC — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Multa lume in complexul de la Melbourne, vremea este frumoasa, avem toate conditiile pentru un meci spectaculos





Simona si Anett se vor afla fata in fata pentru a treia oara. Halep conduce cu 2-0, dar cu siguranta acesta este meciul cu care mai mare miza: calificarea in semifinalele de la Australian Open. Ultima data cand Simona a ajuns in aceasta faza a competitiei de la Melbourne a fost la editia din 2018. Atunci, Halep a fost invinsa in marea finala de Caroline Wozniacki. Era a treia finala de Grand Slam pe care jucatoarea noastra o pierdea (dupa Roland Garros 2014, 2017).

When @darren_cahill saw his daughter's tears upon telling his family he would stay home for a year, he found a surprise.



“I thought she was really happy, but she was pissed that I was leaving Simona."



Read more on Team Halep \uD83D\uDC49 https://t.co/jdVxwprrTQ#AusOpen pic.twitter.com/VUVIz4FNfd — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

VIDEO Cine este Anett Kontaveit - Agresivitatea, principala armă: Nu este tensionată înainte de meciul cu Simona Halep







Anett Kontaveit:





1,74 metri, 65 de kg, locul 31 WTA.



S-a născut la Tallin, Estonia, pe 24 decembrie 1995.



Este antrenată de Nigel Sears (62 de ani) - a mai pregătit de-a lungul timpului jucătoare precum Amanda Coetzer, Daniela Hantuchova și Ana Ivanovic. Kim Sears (fiica lui) este soția lui Andy Murray. Mama este Ulle (antrenoare de tenis), iar tatăl este Andrus (manager în portul din Tallin).

La 6 ani a început să joace tenis



A început tenisul la vârsta de 6 ani alături de mama sa, care a pregătit-o până la vârsta de 11 ani. Este o jucătoare agresivă, iar lovitura favorită este forehand-ul. Îi place să joace în special pe suprafețele rapide, iar competiția care ocupă un loc aparte în inima ei este Wimbledon-ul.



Vorbește estona și engleza, îi place să meargă la cumpărături și să vadă filme alături de prieteni. Idolii din tenis sunt Maria Sharapova, Roger Federer și Victoria Azarenka. Obiectivul ei este să pătrundă în Top 10 mondial.







Simona a ajuns pana in sferturi fara sa piarda vreun set. Acest lucru ar putea sa o ajute din doua puncte de vedere: mental si al timpului mai putin petrecut pe teren