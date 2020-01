VIDEO Novak Djokovic, copleșit de emoții când a fost întrebat despre moartea lui Kobe Bryant - Cum a venit îmbrăcat sârbul la interviu

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele de la Australian Open, iar la interviul de după victoria cu Milos Raonic nu și-a mai putut stăpâni emoțiile atunci când a venit vorba despre moartea lui Kobe Bryant. Sârbul a venit și echipat special pentru a-i aduce un omagiu celui dispărut prematur.



John McEnroe l-a întrebat pe Novak Djokovic despre moartea lui Kobe Bryant, iar sârbul a avut numai cuvinte de laudă despre fosta vedetă a celor de la Los Angeles Lakers.



Nole a precizat că era un prieten apropiat cu Kobe, că discutau destul de des și că Bryant a fost precum un mentor pentru el (i-a oferit tot felul de sfaturi).



Într-un final, sârbul nu a mai putut continua discuția despre Kobe și a și lăcrimat.



La interviul de la finalul meciului, Djoker-ul a venit îmbrăcat într-o bluză a sponsorului tehnic (n.r. Lacoste) care era inscripționată cu KB (n.r. Kobe Bryant), 8 și 24 (numerele purtate de Kobe la Lakers) și cu o inimă roșie.



Reacția lui Novak Djokovic:





"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw