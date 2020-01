Roger Federer, după meciul epic cu Tennys Sandgren: "Nu cred că merit victoria. Am fost incredibil de norocos"

După meciul maraton din optimi cu John Millman, Roger Federer (3 ATP) a reușit să treacă de încă o partidă de cinci seturi. Elvețianul s-a impus în fața lui Tennys Sandgren (100 ATP), după ce americanul a avut nu mai puțin de șapte mingi de meci. La interviul de pe teren, Federer a declarat că nu a meritat victoria, dar a fost incredibil de norocos.







"Câteodată trebuie să fii norocos. N-am controlat acele mingi de meci. Poate că nu a părut așa. Chiar nu știu. Am sperat doar că nu va reuși o lovitură câștigătoare. Dacă ratează o minge, două, cine știe ce se poate întâmpla? Cred că am fost incredibil de norocos astăzi, pentru că el a jucat foarte bine. Apoi, m-am simțit bine în setul decisiv. Am încercat să joc, am avut noroc cu break-ul, am servit bine. Am reușit să mă apropii de victorie. Nu cred că merit această victorie, dar totuși sunt fericit.





Am jucat mult tenis de-a lungul vieții. Câteodată mă simt ciudat. Am avut crampe musculare în zona inghinală. Nu-mi place să chem fizioterapeutul. Dacă te duci la vestiare înseamnă că problema e în zona inghinală. Lumea știe că nu sunt 100% pregătit din punct de vedere fizic.







Pe măsură ce meciul a continuat, am început să mă simt mai bine și doar am încercat să joc. Cred în miracole. Am vrut să continui meciul și iată că am reușit să câștig. N-a fost foarte rău, nici crampele nu au fost foarte puternice. Am zis că îl las să mă bată cu stil, dar nu a făcut-o. Am fost incredibil de norocos în seara asta, astăzi, nici nu știu ce oră e.





Aș vrea să câștig mai ușor. Am liber o zi și jumătate. Și începi să te simți mai bine, nu poți să știi. Am evadat de două ori norocos din aceste meciuri. Poate plecam în Elveția să schiez, dar joc tenis. Sunt norocos să fiu în poziția asta.







E nemaipomenit să îl văd pe Milos jucând la acest nivel. A făcut o treabă bună până acum. M-a bătut la Wimbledon (n.r. în semifinale, la ediția din 2016) și m-a durut îngrozitor acea înfrângere. E bine să le arate tuturor că el trebuie să fie sus în clasamente, nu pe locurile 30-40. O să fie un meci grozav. Novak e campionul de aici, am avut meciuri epice în trecut. Cu oricine voi juca va fi foarte dificil. Chiar o să mă duc la schi după asta", a pus Roger Federer, după victoria cu Tennys Sandgren, scor 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3.





În semifinale, Federer îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre Novak Djokovic (2) și Milos Raonic (32). Roger conduce cu 11-3 în meciurile directe cu Milos Raonic. În ceea ce privește confruntările cu Novak Djokovic, sârbul a câștigat 26 din cele 49 de întâlniri.