​Australian Open: Este cunoscută prima semifinală feminină

Ashleigh Barty (1 WTA) a făcut pasul spre calificarea în semifinalele de la Australian Open, după o victorie în două seturi, scor 7-6(6), 6-2, în meciul cu Petra Kvitova (cap de serie numărul 7).



Liderul mondial s-a impus după un meci care a durat o oră și 44 de minute. Este pentru prima dată când Barty ajunge în penultimul act de la Melbourne.

Campioana de la Roland Garros știe cu cine se va duela în penultimul act de la AO: cu Sofia Kenin.



Americanca clasată pe locul 15 WTA a învins-o cu un dublu 6-4 pe Ons Jabeur (78 WTA, Tunisia), una dintre marile surprize ale turneului de la Melbourne.



Confruntarea a durat o oră și 32 de minute.



De menționat că Sofia Kenin se află la prima calificare într-o semifinală de Grand Slam din carieră.

Petra Kvitova, eliminată de la AO:



