Australian Open: Anastasia Pavlyuchenkova, în sferturi după un meci de mare luptă cu Angelique Kerber

Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA) este ultima jucătoare calificată în sferturile turneului de la Australian Open. Rusoaica de 28 de ani a învins-o după o luptă crâncenă pe Angelique Kerber (18 WTA), campioana ediției din 2016 a Grand Slam-ului de la Melbourne, scor 6-7(5), 7-6(4), 6-2.

Partida de pe Margaret Court Arena a durat două ore și 37 de minute. Pavlyuchenkova este pentru a treia oară în carieră și pentru al doilea an consecutiv în sferturi la Australian Open. La ediția de anul trecut, rusoaica a fost învinsă în sferturi de americanca Danielle Collins. Ea a mai ajuns în această fază în anul 2017, când a fost eliminată de Venus Williams.



Another #AusOpen , another quarterfinal appearance! @NastiaPav knocks out former champion Angelique Kerber 6-7(5) 7-6(4) 6-2 to reach the final eight for the second straight year. #AusOpen pic.twitter.com/9G5Q9qPbbt

În următoarea partidă, Pavlyuchenkova o va înfrunta pe Garbine Muguruza (32 WTA), care a reușit să o învingă pe olandeza Kiki Bertens (10 WTA), favorita numărul 9, scor 6-3, 6-3, după o oră și opt minute de joc.

She's got that championship look in her eye....@GarbiMuguruza returns to the #AusOpen quarterfinals for the first time since 2017 with an impressive 6-3 6-3 win over No. 9 seed Bertens.#AO2020 pic.twitter.com/Ysz0r4Barx