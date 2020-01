Perechea Monica Niculescu/Misaki Doi (România/Japonia) a ratat, luni, calificarea în sferturile de finală ale probei feminine de dublu de la Australian Open.

Niculescu şi Doi au fost învinse de surorile taiwaneze Hao-Ching Chan şi Latisha Chan, cap de serie numărul 7, scor 7-6 (7/5), 6-4. Meciul a durat o oră şi 50 de minute.

În faza următoare, Hao-Ching Chan şi Latisha Chan va înfrunta perechea Elise Mertens (Belgia) / Aryna Sabalenka (Belarus), cap de serie numărul 3.

Prezenţa în optimi este recompensată la dublu la Australian Open cu un premiu total de 62.000 de dolari australieni (42.000 de dolari americani) şi cu câte 240 de puncte WTA, potrivit News.ro.





