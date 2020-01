Australian Open: Cu cine va juca Simona Halep în sferturi

Pentru un loc în semifinalele de la Australian Open, Simona Halep (3 WTA) se va duela cu Anett Kontaveit (31 WTA). Jucatoarea din Estonia a trecut în optimi de poloneza Iga Swiatek (56 WTA).



Kontaveit s-a impus greu, după un meci care a durat două ore și 42 de minute, scor 6-7(4), 7-5, 7-5.

Kontaveit a trăit periculos meciul cu Swiatek. În decisiv, estona a condus cu 5-1, dar a fost aproape să piardă victoria, după ce poloneză a revenit spectaculos și a egalat la 5. Kontaveit a reușit să închidă partida la timp, reușind break-ul în ultimul game.

Calificarea în sferturi la Australian Open este cea mai bună performanță pentru Anett Kontaveit la un turneu de Grand Slam. Până în această fază, ea a învins jucătoare precum Astra Sharma (Australia, 111 WTA), scor 6-0, 6-2, Sară Sorribes Tormo (Spania, 91 WTA), scor 6-2, 4-6, 6-1, Belinda Bencic (Elveția, 7 WTA), scor 6-0, 6-1, și Iga Swiatek (Polonia, 56 WTA), scor 5-7(4), 7-5, 7-5.



În vârstă de 24 de ani, Kontaveit are în palmares un singur titlu WTA, cucerit în 2017, la 's-Hertogenbosch. Ea amai disputat alte patru finale de-a lungul timpului: 2019 - Stuttgart; 2018 - Wuhan; 2017 - Bien/Bienne, Gstaad.

Cea mai bună clasare în ierarhia WTA pentru Anett Kontaveit a fost locul 14, la 1 aprilie 2019.



Halep și Kontaveit se vor afla față în față pentru a treia oară. Ambele confruntări anterioare au fost disputate în 2017 și de fiecare dată s-a impus Halep, în turul al doilea la Miami, scor 6-3, 6-0, și în sferturi la Roma, scor 6-2, 6-4.

Kontaveit, prima jucătoare din Estonia care ajunge în sferturi la AO:



History.



Kontaveit is the first Estonian woman to ever reach the #AusOpen quarterfinals.#AO2020 pic.twitter.com/WKprwA9PEo