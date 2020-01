​LiveText Simona Halep vs Elise Mertens 6-4, 3-1

Australian Open, turul IV

3:1 Elise nu renunta la lupta (0-15). Repet, Mertens face un meci foarte bun. 0-30, dupa un forehand razant. 0-40, ce game agresiv a reusit Elise. Risca sportiva din Belgia, mingea ramane in fileu: 15-40.







3:0 Elise controleaza foarte bine un voleu de langa fileu: 30-15. Joaca destul de bine sportiva din Belgia, dar Simona este la un nivel ridicat astazi...Activata, agresiva, cu o deplasare incredibila. Retur in aut, este 40-30 pentru Mertens. Simona este dominanta, iar smash-ul ii aduce punctul: egalitate. Intuieste serviciul, iar returul este direct in coltul terenului: minge de break pentru Simona. Dreapta inside-in pe linie, Simona conduce acum cu dublu break: 3-0.







2:0 Se loveste la limita, din urcare, primele doua puncte sunt impartite (15-15). Cu toate ca Halep se apara incredibil, Elise ajunge la un lob, iar punctul este al sportivei din Belgia (15-15). Reveul Simonei este la un nivel fantastic: castiga punctul, iar apoi strange pumnul. Serviciu bun, agresiv, se face 40-30. Retur blocat cu reverul al Simonei, dintr-o pozitie incomoda: ce punct castigator reuseste Halep! Se face 2-0 in setul al doilea







1:0 Banda fileului ii aduce punctul lui Mertens (15-0). In continuare, se mizeaza totul pe cartea atacului (30-15). Elise reuseste un voleu amortizat perfect: 40-15. Backhand in lungul liniei: ce coordonare reusita de Simona! Dubla greseala a lui Elise: 40-40. Obligata sa loveasca din extensie, Simona nu mai poate trimite in teren. De pe culoarul de dublu, Mertens nu mai are raspuns - egalitate. Dreapta in lungul liniei de senzatie, Halep face break-ul si incepe foarte bine setul al doilea...







6:4 Simona se apara incredibil, returneaza cu multa adancime, iar topspinul isi face treaba (15-15). Halep face diferenta cu o dreapta in lungul liniei: 30-15. Doua mingi de set: dreapta in lungul liniei, passing minunat! Prima este anulata de Mertens cu ajutorul forehandului puternic (40-30). Simona a incercat o minge precum Federer si Nadal: pe dupa fileu. A fost aut, egalitate, cele doua mingi de set s-au evaporat. A aparut insa a treia minge de set. Poate acum, cine stie? Aut al Simonei cu o dreapta, iar Darren Cahill o aplauda. Se joaca un tenis excelent. As al Simonei, a patra minge de set...Da, de aceasta data Simona face pasul decisiv, iar setul ii revine: 6-4







5:4 Dupa un serviciu foarte bun, Elise trimite in fileu cu dreapta (0-15). Pe serviciul doi, Simona trimite mult in aut (15-15). Ce forehand trimite Simona! Aplauze pe Rod Laver Arena...Dubla greseala, sunt doua mingi de break pentru Simona. Forehand inside-in, Halep face break-ul si va servi pentru a castiga primul set...







4:4 Simona face unele efoturi din defensiva, in timp ce Elise loveste fiecare minge de parca ar fi ultima. Mertens egaleaza la 30, ce dreapta in lungul liniei a avut sportiva din Belgia (este intr-o zi mare). Se joaca la limita, fiecare vrea sa gaseasca linia. De aceasta data, Simona a avut castig de cauza (40-30). Scurta perfect gandita de Simona: este 4-4







Serie de trei game-uri consecutive trecute in dreptul lui Elise: de la 3-1 pentru Simona, este 4-3 pentru Mertens







3:4 Dreapta inside-in minunata, 0-30. Moment bun pentru Simona. Intrata in teren, Mertens face diferenta cu o dreapta inversa (15-30). Mertens intalneste mingea devreme, iar reverul in cross scurt ii aduce punctul: 30-30. Ce passing reuseste Simona! Slice-ul ramane in fileu, minge de break ratata de Halep. Elise gaseste foarte bine unghiurile, precizie matematica...Inca o egalitate, game echilibrat. Scurta perfecta a Simonei, cat de bine a rupt ritmul! Din pacate, nici aceasta minge de break nu este fructificata - egalitate (din nou). Retur in fileu al Simonei, minge de game pentru Elise. Este un game maraton, egalitatea se incapataneaza sa revina. Mertens schimba foarte bine directia, Simona nu mai pleaca dupa minge. Pana la urma, Elise isi fructifica avantajul serviciului, ea conduce acum cu 4-3 in primul set







3:3 Mertens face diferenta de la retur (0-15). Inghesuita de o minge, Simona rateaza executia, se face 0-30. Duel de forehand-uri in cross, Halep are castig de cauza: 15-30. Duel de la fileu, Simona este neinspirata, iar Mertens are doua mingi de rerbreak: 15-40. Vine rebreak-ul, este 3-3 in primul set







3:2 Este un festival al agresivitatii, fiecare minge mai scurta a adversarei este taxata. De la 30-0 pentru Elise, Halep revine si egaleaza (30-30). Mertens castiga urmatoarele doua puncte, iar game-ul ii revine. Scorul se strange, este 3-2 pentru Halep...







3:1 Elise face un pas in teren, iar acest lucru se vede: conduce primele doua puncte ale game-ului (0-30). Revine si Simona: serviciu aspru, continuare pe masura (15-30). Rever plat in lungul liniei, ce lovitura a reusit Elise! A avut 140 de km/h mingea castigatoare trimisa de Mertens...Simona este agresiva, castiga urmatoarele trei puncte la rand si se distanteaza la 3-1







2:1 Retur blocat care se opreste in fileu: 15-0 pentru Mertens. Dubla greseala a sportivei din Belgia (15-15). Intrata putin in teren, Elise trimite castigator cu reverul in lungul liniei. Inca un rever, dar de aceasta data belgianca nu mai cadreaza lovitura (30-30). Halep trimite lung, o deranjeaza pe adversara, este prima sansa de break a meciului. Din pacate, returul nu trece fileul, egalitate. Minge de game pentru Elise. Game-ul nu se termina, inca o egalitate. A doua minge de break pentru Simona. Nimic de facut pentru Simona: rever decisiv in lungul liniei: inca o egalitate. Mertens are in forehand o lovitura cu multa rautate: minge de game. Banda fileului a ajutat-o pana la urma pe Elise, iar apoi lobul acesteia a lasat-o pe Simona fara raspuns. Inca o minge de break, pare un game interminabil. Cel mai disputat game de pana acum ii revine Simonei: este primul break al partidei...







1:1 Halep executa foarte bine un smash, este 15-0. Serviciu foarte bun, 30-0. Duel de pe mediana care ii revine Simonei: 40-0. Voleu drive ratat complet de Elise, este 1-1







0:1 Partida a inceput cu Elise la serviciu. Primul raliu a fost unul spectaculos: scurta a belgiencei, contra scurta a Simonei, dar punctul este pana la urma al lui Mertens. Debutul de meci arata multa incordare, dar si agresivitate. Simona comite doua erori, este 40-0 pentru Elise. Departe de minge, Mertens trimite in fileu (40-15). Game solid al lui Mertens, ea conduce cu 1-0

Halep won the only previous Grand Slam meeting against Mertens, but the Belgian holds the 2-1 head-to-head edge.



Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa fie la retur







Elise si Simona au intrat pe cea mai mare arena de la Australian Open







Cele doua jucatoare se pregatesc sa intre pe Rod Laver Arena







Halep s-a mai întâlnit de trei ori cu Mertens, câştigând două partide, scor 6-1, 6-2, în sferturi la Roland Garros şi 6-0, 6-3, în optimi la Madrid, ambele în 2018. Jucătoarea belgiană i-a "furat" un trofeu româncei, după 3-6, 6-4, 6-3, în finala ediţiei 2019 a Qatar Open.