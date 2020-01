​​Australian Open: Novak Djokovic, pentru a 11-a oară în sferturi / Duel dificil în runda următoare pentru sârb

Novak Djokovic, campionul en-titre de la Australian Open, a reușit încă o partida la nivel înalt în fața argentinianului Diego Schwartzman (cap de serie 14), a câștigat cu 6-3, 6-4, 6-4, după două ore și cinci minute de joc, și s-a calificat pentru a 11-a oară în sferturile de la Melbourne.





Chiar dacă statisticile sârbului la serviciu nu au fost la fel de dominante ca în precedentele două partide, Nole (campion de șapte ori) s-a impus în 75% dintre punctele jucate cu primul serviciu și a fructificat patru din cele opt ocazii de break avute. Cu 38 de lovituri câștigătoare, Djokovic rămâne neînvins în fața argentinianului în circuitul ATP: 4-0.





În sferturi, Djokovic se va întâlni cu Milos Raonic (Canada, cap de serie 32), care a trecut de croatul Marin Cilic, scor 6-4, 6-3, 7-5. Sârbul conduce cu 9-0 în confruntările cu Milos, una dintre victorii venind chiar în sferturi la Australian Open (cu cinci ani in urmă).





"Va fi un meci diferit față de cel pe care l-am jucat astăzi. Este unul dintre cei mai înalți și puternici băieți din circuit din punct de vedere fizic. Are unul dintre cele mai bune servicii. Trebuie să fiu pregătit pentru rachetele care vor veni din partea lui de teren. Am jucat împotriva lui aici și îmi amintesc bine... Un element cheie va fi cât de bine voi returna și cât de încrezător voi fi în game-urile de serviciu.





Mă bucur să îl văd sănătos și jucând la un nivel bun din nou. Este un tip minunat. Îl cunosc de mulți ani și este un prieten bun. Vorbim aceeași limbă. Este minunat să îl văd jucând în sferturi", a afirmat Novak Djokovic, despre duelul cu Milos Raonic.