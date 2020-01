Australian Open: Petra Kvitova evită surpriza și merge în sferturi / Sofia Kenin și Ons Jabeur, în runda următoare

Sakkari și-a adjudecat primul set la tiebreak, după ce a început meciul cu un game câștigat la retur și a rezistat în fața revenirii cehoaicei din finalul actului. Cele două jucătoare au mers cap la cap în setul secund până la scorul de 3-3 (cu câte două break-uri de fiecare parte), însă Petra avea să mai câștige de două ori la primire și să împingă duelul într-un decisiv pe care l-a dominat autoritar.Gauff a avut nevoie patru mingi de set pentru a-și trece în cont primul set al partidei cu Sofia Kenin, însă compatrioata sa puțin mai experimentată (21 de ani, în timp ce ea are 15) a preluat frâiele meciului, nu și-a mai pierdut serviciul până la final și s-a impus după un meci de două ore și 10 minute.În duelul surpriză dintre Ons Jabeur (a eliminat-o pe Caroline Wozniacki) și Qiang Wang (a trecut de Serena Williams), tunisianca a ieșit învingătoare după o oră și 18 minute de joc. Ons a revenit de la 1-4 în primul set, a câștigat la tiebreak și nu a mai avut probleme în setul secund, pe care l-a controlat de la un capăt la celălalt.Sofia Kenin și Ons Jabeur se vor duela pentru o poziție în semifinalele de la Melbourne, în timp ce Petra Kvitova așteaptă deznodământul meciului dintre Ashleigh Barty (Australia, principala favorită) și Alison Riske (SUA, cap de serie 18).Petra Kvitova (Cehia, favorită 7) vs Maria Sakkari (Grecia, 22) (4)6-7, 6-3, 6-2Sofia Kenin (SUA, 14) vs Cori Gauff (SUA) (5)6-7, 6-3, 6-0Ons Jabeur (Tunisia) vs Qiang Wang (China, 27) 7-6(4), 6-1