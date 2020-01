​Australian Open: Nick Kyrgios, în optimi după o luptă crâncenă cu Karen Khachanov - Favoriții merg mai departe (Rezultatele zilei)

Masculin, turul III, s-au disputat sâmbătă:

Gael Monfils (Franța, favorit 10) vs Ernests Gulbis (Letonia) 7-6(2), 6-4, 6-3

Dominic Thiem (Austria, 5) vs Taylor Fritz (SUA, 29) 6-2, 6-4, (5)6-7, 6-5

Andrey Rublev (Rusia, 17) vs David Goffin (Belgia, 11) 2-6, 7-6(3), 6-4, 7-6(4)

Rafael Nadal (Spania, 1) vs Pablo Carreno-Busta (Spania, 27) 6-1, 6-2, 6-4

Stan Wawrinka (Elveția, 15) vs John Isner (SUA, 19) 6-4, 6-1 (abandon Isner)

Nick Kyrgios (Australia, 23) vs Karen Khachanov (Rusia, 16) 6-2, 7-6(7), (6)6-7, (7)6-7, 7-6(8)

Alexander Zverev (Germania, 7) vs Fernando Verdasco (Spania) 6-2, 6-2, 6-4

Daniil Medvedev (Rusia, 4) vs Alexei Popyrin (Australia) 6-4, 6-3, 6-2

Mai departe au mers și alți favoriți precum Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Gael Monfils, Stan Wawrinka și Andrey Rublev, în timp ce David Goffin este cel mai important nume care a părăsit competiția.Rafael Nadal (1) vs Nick Kyrgios (23)Gael Monfils (10) vs Dominic Thiem (5)Daniil Medvedev (4) vs Stan Wawrinka (15)Andrey Rublev (17) vs Alexander Zverev (7)Tennys Sandgren vs Fabio Fognini (12)Marton Fucsovics vs Roger Federer (3)Milos Raonic (32) vs Marin CilicDiego Schwartzman (14) vs Novak Djokovic (2)