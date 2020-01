Simona Halep: "Înainte eram obsedată de tenis, am învățat că trebuie să mă relaxez" / Ce spune despre meciul cu Elise Mertens

"Anul trecut a fost extraordinar câştigând Wimbledon-ul, dar aici este un tenis diferit, pot spune, aşa că sunt pregătită, am fost pregătită de când am venit aici, mă bucur de fiecare meci pe care-l joc, dau totul pentru a câştiga şi sunt foarte, foarte fericită că sunt în a doua săptămână a competiţiei.

(n.r. - întrebată dacă este o afectată de faptul că favoritele au început să piardă) Nicidecum, nu mă concentrez pe alte jucătoare, ci doar pe mine însămi. Ştiu că la acest nivel este foarte greu fiecare meci, aşa că trebuie să fii sută la sută concentrat pe ceea ce ai de făcut pe teren. Nu contează cine pierde, cine câştigă, trebuie doar să-mi fac treaba când intru pe teren.

În trecut eram obsedată de tenis, acum nu mai sunt aşa, deoarece am învăţat că trebuie să mă relaxez un pic în zilele libere, să mă gândesc la altceva. Viaţa este drăguţă, viaţa este frumoasă, trebuie să te bucuri de ea cât mai mult posibil, apoi când avem de jucat un meci trebuie să ne resetăm şi să fim sută la sută pe teren", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

"Am jucat de câteva ori, cred că la French Open ne-am întâlnit. Am jucat o dată și la Madrid, și la Doha. Am jucat de multe ori și e suficient pentru a ști cum joacă și ce am de făcut împotriva ei. Nu m-am gândit încă la acest meci, ca să fiu sinceră, pentru că este prea din scurt.





Dar voi fi pregătită pentru meci și trebuie să lupt. Chiar dacă va juca grozav, voi fi acolo gata să joc. Dacă îmi aduc aminte am avut set și break (n.r. în finală la Doha), cred că se luptă până la final, nu renunță niciodată. Și face meciuri bune, joacă în viteză, aproape de linia de fund", a afirmat Simona Halep, la conferința de presă.

De știut:

În optimi, Simona se va duela cu Elise Mertens (17 WTA şi cap de serie numărul 16). Pentru calificarea în optimi, Halep va primi 205.000 de dolari americani şi 240 de puncte WTA. Odată cu eliminarea de la Australian Open a jucătoarei Karolina Pliskova, Simona Halep va urca pe locul 2 al ierarhiei WTA (clasamentul în timp real). Ea poate fi întrecută până la finalul competiţiei de la Melbourne doar de Elina Svitolina, locul 5 WTA sau de Kiki Bertens, locul 10 WTA. La ediția din 2019, Simona Halep a fost eliminată în optimile de la AO de Serena Williams (6-1, 4-6, 6-4). Cea mai bună performanță a Simonei de la Melbourne a fost finala disputată în 2018. Atunci, Halep a fost învinsă de Caroline Wozniacki, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.





Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Yulia Putintseva din Kazakhstan, locul 38 WTA, calificându-se pentru a cincea oară în optimile de finală ale Australian Open.

