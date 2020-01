​LiveText Simona Halep vs Yulia Putintseva 6-1, 0-1

Australian Open, turul III

0:1 Putintseva este in cautarea castigarii primului game de la lansare. Contre-pied minunat al Simonei: 15-30. Halep loveste mingea din urcare, nu exista timp de reactie pentru adversara. Ramane de vazut cat timp va reusi Simona sa mentina un asemenea ritm...Apare prima minge de break din setul al doilea, este presiune mare pe defensiva Yuliei. Putintseva gaseste backhandul in cross pe contre-pied: egalitate. Putintseva nu poate sustine un ritm infernal nici macar de pe mediana, iar apoi vrea sa dea cu racheta de pamant. Este a doua minge de break pentru Halep. Din pacate, Simona este surprinsa de un serviciu cu slice la teu. O rama pe rever, Yulia are minge de game. Backhand in lungul liniei: ce minunatie trimisa de Simona! Egalitate. Inca un rever foarte bun: a treia minge de break. Ce game avem! Nici de aceasta data, iar Simona comenteaza ceva. Inca o egalitate. Putintseva accelereaza perfect cu dreapta, are minge de game.







6:1 Un backhand in lungul liniei se duce putin in aut (15-15). Simona gaseste foarte bine unghiurile, deschide terenul dupa bunul plac. Yulia iese si ea la iveala: forehand in lungul liniei, executie aplaudata de spectatori. Inca un as al Simonei (al doilea), este prima minge de set. Fileul o ajuta putin pe Yulia, egalitate la 40 dupa un lob minunat al adversarei. De pe culoarul de dublu, Putintseva trimite mult in aut: a doua minge de set. Se incheie setul, 6-1 pentru Halep. A fost o mansa in care Yulia nu a reusit sa castige pe propriul serviciu...







5:1 Pentru prima data, un slice o incomodeaza pe Halep. Din defensiva, Simona trimite un slice agresiv, iar Yulia nu mai poate returna. Sunt primele semne de frustrare pentru Putintseva. Doua greseli mai usoare comise de Halep. Putintseva trimite o scurta foarte buna: 40-15. De pe mediana, Yulia rateaza complet o dreapta (40-30). Scurta impresionanta a Simonei: cat de bine simte terenul, ce unghiuri gaseste Halep (egalitate la 40). Minge de 5-1, Simona este in control in aceste momente. Simona este jucatoarea mai buna pana acum: schimbul ii revine, iar acum este 5-1 in favoarea ei







Pana acum, Halep se tine de planul tactic: este agresiva, loveste mingea din urcare, o face pe Yulia sa nu aiba timp si sa iasa din zona de confort







4:1 Inca o dreapta inside-out perfecta a Simonei: 15-0. Intalneste mingea devreme Halep, iar Yulia este obligata sa se apere la un metru si ceva in spatele liniei de fund. Apare si o eroare nefortata a Simonei (30-15). Atac pe tusa al Simonei, ce executie! As al Simonei, tabela arata acum 4-1 in favoarea jucatoarei noastre





3:1 Putintseva este o luptatoare desavarsita, dar nici Simona nu este mai prejos. Sunt schimburi incarcate de adrenalina, de lovituri aspre. Backhandul Simonei este la un nivel foarte bun, aduce un punct important (0-30). Dreapta inversa de manual, sunt trei sanse de break pentru Halep (0-40). Retur direct castigator al Simonei, break alb







2:1 Putintseva este pe tot terenul, alearga formidabil, dar totusi punctul este al Simonei (15-0). Vazand ca Simona se misca foarte bine de pe baseline, Yulia trimite o scurta inspirata (15-15). Primele probleme de la lansare: dubla greseala a Simonei. Doua mingi de rebreak: o dreapta in cross a Simonei ramane in plasa. Prima minge de break este salvata cu ajutorul serviciului cu slice. Egalitate, pericolul a trecut, dar doar pentru moment. Yulia o aduce cu o scurta la fileu pe Halep, iar apoi o lobeaza. Yulia este mai inspirata, ajunge la o scurta previzibila a Simonei, iar avantajul break-ului s-a dus







2:0 S-a trecut peste faza de tatonare, deja sunt multe lovituri trimise la limita. Yulia vine la fileu, dar este pasata foarte inspirat de Halep (si banda fileului a avut rolul ei). Pe o minge inalta, Simona forteaza in lungul liniei, dar mingea nu prinde terenul (30-15). Dubla greseala, egalitate la 30. Multa energie pe Rod Laver Arena, se joaca la un ritm uneori greu de urmarit. Halep are rabdare, iar mingea de break apare (30-40). Dreapta inversa minunata a Simonei, tabela se modifica la 2-0 in favoarea ei







1:0 Un prim serviciu bun al Simonei (15-0). Yulia se misca mult inca din debutul partidei, isi face loc sa loveasca cu dreapta, dar mingea se duce mult in aut. Putintseva forteaza, dar nu gaseste terenul: 40-0. Game alb pentru Halep, debut bun de meci







A inceput incalzirea, nu va mai dura mult timp si meciul va debuta cu Simona la serviciu







Yulia a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca







Cunoscuta pentru risipa de energie pe care o face pe teren, Yulia pare foarte hotarata inca de pe tunelul de acces pe Rod Laver Arena







Vreme frumoasa la Melbourne

Cele doua jucatoare intra pe Rod Laver Arena







Inca o surpriza pe tabloul feminin de simplu: Karolina Pliskova (cap de serie numarul doi) a fost eliminata de Anastasia Pavlyuchenkova. A fost 7-6(4), 7-6(3) pentru rusoaica. Meciul a durat doua ore si 25 de minute...







Născută pe 7 ianuarie 1995, la Moscova, Putintseva reprezintă Kazahstanul din iunie 2012. Are 25 de ani și 1.63 metri (este cu 5 centimetri mai scundă decât Simona).







Cea mai bună poziție ocupată în clasamentul WTA a fost locul 27 (pe 6 februarie 2017).



La Grand Slam-uri, cel mai bun rezultat a fost atins la Roland Garros: sfert de finală la edițiile din 2016 și 2018.







Dacă va ajunge în optimi, Simona se va duela cu învingătoarea din duelul Catherine Bellis (600 WTA) și Elise Mertens (favorită 16).