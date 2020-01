Naomi Osaka, după eliminarea de la Australian Open: "Nu am mentalitate de campioană"

"A fost una din acele zile în care nu am putut face nimic bine. Backhand-ul, care este cea mai consistentă lovitură a mea, nu a funcționat, fiecare mingea zbura. Chiar dacă îmi spuneam 'știu ce să fac pentru că acesta să intre'. Și pur și simplu nu intra.





Încă nu am mentalitate de campioană. Nu sunt acea persoană care se poate descurca și dacă nu este 100%. Întotdeauna am vrut să fiu așa, dar se pare că mai am un drum lung de parcurs.





Cred că unele persoane se nasc cu asta, iar altele trebuie să muncească din greu pentru a învăța asta. Îmi pare rău și vreau să îmi cer scuze echipei că am dezamăgit-o și că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor", au declarat Naomi Osaka, după eliminarea de la Australian Open.







Naomi Osaka a pierdut cu 3-6, 4-6 în fața lui Coco Gauff, cea pe care o învingea categoric anul trecut, în turul trei de la US Open, scor 6-3, 6-0.





În optimile de la Australian Open, Gauff se va duela cu Sofia Kenin (SUA, 15 WTA).